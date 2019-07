Mit der Rheinfähre nach Oppenheim

Fehlheim.Im Rahmen des Jubiläums 175 Jahre katholische Kirche in Fehlheim fand eine Radtour nach Oppenheim statt. 15 Teilnehmer starteten mit Pfarrer Opitek an der Kirche. Die Tour führte über Gernsheim, mit der Fähre auf die andere Rheinseite, vorbei am Eicher See und entlang des Rheins durch Felder und Weinberge nach Oppenheim. Schon von weitem konnte man die Katharinenkirche über der Altstadt sehen. Am Nachmittag feierte Pfarrer Opitek mit der Gruppe einen Gottesdienst in der Kirche Sankt Bartholomäus, einem ehemaligen Franziskanerkloster. Im Anschluss daran fand eine Kirchenführung statt. Gut gelaunt machte sich die Gruppe auf den Heimweg. red/Bild: Kirchengemeinde

