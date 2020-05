Mit Digitalkonzept gegen den Leerstand

Bensheim.Um weitere Leerstände in der Bensheimer Innenstadt zu vermeiden, wird ein integriertes Digitalkonzept für den lokalen Handel gebraucht, bei dem die Grüne Liste Bensheim (GLB) federführend die Stadt und nicht Privatanbieter als Betreiber sieht.

Die Situation durch das Coronavirus hat allen gezeigt, wie wichtig und entscheidend es für die örtlichen Händler und Gewerbetreibenden ist, auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Natürlich bedrohe der zunehmende Online-Handel die Innenstädte, so auch in Bensheim. Dies sei aber von vielen ignoriert worden.

„Die Stadt Bensheim hat nun sehr schnell einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, indem in kürzester Zeit auf bensheim.de ein Verzeichnis von Firmen aufgebaut wurde, die Bestell- und Lieferdienste anbieten“, lobt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Dies lässt sich nach Auffassung der Grünen für weitergehende Angebote ausbauen. Die GLB sieht es als notwendig an, dass jetzt dringend ein integriertes Digitalkonzept für Bensheim realisiert wird, um den örtlichen Handel zu stärken und weitere Leerstände zu vermeiden.

Der Innenstadtdialog und das Bürgernetzwerk haben sich mit dem Thema ebenfalls schon befasst. „Es gibt bereits viele private Plattformanbieter, die hier versuchen, Einnahmen durch Geschäftsvermittlung oder Werbeeinnahmen zu generieren, aber es ist Vorsicht geboten, die Dinge aus der Hand zu geben“, sagt Stadtverordneter Hanns-Christian Wüstner.

Beim örtlichen Handel und beim Dienstleistungsangebot sei es Aufgabe der Stadtverwaltung, zwischen den verschiedenen Interessen zu vermitteln, vorhandene Angebote zu bündeln und fehlende Angebote anzuregen. „Nur so kann die Stadt an Attraktivität gewinnen“, meint Bürgermeisterkandidat Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen). „Die Digitalisierung ist dabei ein unverzichtbares Mittel.“

Ein in 2019 gestartetes Digital-Projekt der Stadt Bensheim verfolgt den Weg, über eine App auf dem Smartphone Menschen Informationen zu übermitteln oder bei örtlichen Händlern elektronische Kaufangebote zu machen. Das sehr umfangreich und aufwendig geplante Projekt könnte aber erst weit in der Zukunft fertiggestellt werden, fürchtet Wüstner.

Aufgabe der Stadtverwaltung

Durch intelligente Suchfunktionen an zentraler Stelle und die Integration von schon existierenden Web-Seiten der Einzelhändler, Veranstaltungskalender und weitere Informationen über sogenannte API-Schnittstellen ließe sich zügig eine Web-Infrastruktur aufbauen, in der Interessenten schnell das Angebot der Bensheimer Gewerbetreibenden finden und dann auch auf die individuelle Webseite geleitet werden können.

„Wir erwarten, dass mit dem getroffenen Beschluss zum Innenstadtdialog und der Abarbeitung durch den Magistrat das Thema pragmatisch vorangetrieben und die verschiedenen Ansätze zügig bewertet werden, so dass bald ein Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt wird, um die Innenstadt für Kunden und Besucher übersichtlicher und attraktiver zu machen“, so Stadtverordneter Moritz Müller.

Im Sinne eines Citymanagements sollte die Stadt auf Vollständigkeit der Informationen achten und die Gewerbetreibenden, die noch nicht im Netz vertreten sind, entsprechend auf dem Weg dorthin fördern, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.05.2020