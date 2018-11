Mit einem Septett in den Advent

Bensheim.Ein Kontrabass ist in der Kammermusik eher selten, obwohl es eine Vielzahl von wunderbaren Stücken gibt, die heute leider kaum gespielt werden und daher gänzlich unbekannt sind. Zwei große Werke ragen heraus: Antonin Dvoráks Streichquintett op. 77 und Schuberts „Forellenquintett“. Die fünf Streicher des renommierten Fabergé-Quintetts aber, allesamt Mitglieder des Hamburger NDR-Elbphilharmonie Orchesters, forschen nach vergessener Literatur.

Das Fabergé-Quintett trat beim Schleswig-Holstein-Musik-Festival, den Westküsten Kammermusiktagen und in mehreren Kammermusikreihen auf. Es spielte in Südkorea und China und war im Frühjahr 2016 schon einmal in der Reihe der Kunstfreunde Bensheim zu hören.

Metamorphosen von Strauss

Am Samstag. 1. Dezember, um 20 Uhr dürfen sich Kammermusik-Freunde im Bensheimer Parktheater erneut auf Werke in der seltenen Besetzung mit zwei Violinen (Rodrigo Reichel, Xabier de Felipe Prieto), Viola (Torsten Frank), Cello (Sven Forsberg) und Kontrabass (Peter Schmidt) freuen. Doch dabei bleibt es dieses Mal nicht: das Ensemble ist durch eine zweite Viola (Jan Larsen) und ein zweites Cello (Vytautas Sondeckis) zum Septett verstärkt zu hören.

So werden die „Metamorphosen“ von Richard Strauss in Bensheim in der von Rudolf Leopold rekonstruierten Urfassung der Septett-Version dargeboten. Entstanden ist diese ursprüngliche Fassung 1945.

Richard Strauss arbeitete damals in seinem Haus in Garmisch an einem Andante für Streichsextett mit Kontrabass, von dem er noch nicht ahnte, dass daraus sehr bald die Metamorphosen für 23 Solostreicher werden sollten. Er dachte an ein Kammermusikwerk, doch dann kam Paul Sacher und bestellte ein Werk für Streichorchester. Richard Strauss verwendete dafür das begonnene Septett, von dem sich bald jede Spur verlor.

Dass der klanglich üppigen Endfassung der Metmorphosen eine verschollene Frühfassung für sieben Spieler vorausging, war unbekannt – so lange, bis 1990 ein Particell der Metamorphosen in der Schweiz aufgefunden und von der Bayerischen Staatsbibliothek München erworben wurde und das Wiener Streichsextett jene Urfassung mit Genehmigung der Strauss-Erben rekonstruieren konnte.

Der Titel Metamorphosen bezieht sich auf die dauernde Verwandlung des erst am Ende deutlich hervortretenden Zitats der Takte 3 und 4 aus Beethovens orchestralem Trauermarsch, dem langsamen Satz der Eroica. Angeblich hat Strauss diesen Anklang unbewusst in sein Werk verwoben, trotzdem waren die Metamorphosen für ihn nichts anderes als eine Trauermusik für das zerstörte Dresden und die anderen im Bombenhagel untergegangenen deutschen Städte.

Ebenfalls von Richard Strauss erklingt an diesem besonderen Konzertabend das „Sextett für Streicher“ aus der Oper „Capriccio“ in der Septett-Fassung und das „Grande sestetto concertante“ für Streichersextett von Wolfgang Amadeus Mozart.

In der eigentlichen Quintett-Besetzung des Fabergé-Quintetts ist Luigi Boccherinis „Streichquintett F-Dur“ zu hören. Zu diesem Konzert gibt es um 19 Uhr im Foyer des Parktheaters wieder eine Einführung von Hans Hachmann.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in der Bücherstube Deichmann in Bensheim, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kunstfreunde-bensheim.de. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018