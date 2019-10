Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet ab dem 16. Oktober den Kurs „Mit Entschleunigung in die Entspannung“ an. Der Kurs findet sechs Mal mittwochs vormittags von 10 bis 11.30 Uhr statt.

In der Ankündigung heißt es: „Nach einer meditativ geführten Anfangsentspannung lassen sich die Teilnehmer ein auf leichte fließende Körper- und Atemübungen. Diese verhelfen den Teilnehmern, ihren Körper, ihren Atem und sich selbst, bewusster wahrzunehmen. Dank dieser wachsenden Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für sich, kommen sie immer mehr bei sich an und können so immer leichter inneren Abstand zum Alltagsgeschehen finden.“

Jede Kursstunde schließt mit einer Endentspannung ab. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.10.2019