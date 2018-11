Mit Fleiß und Ausdauer dabei

Bensheim.„Leben ist Teamgeist“ – unter diesem Motto stand der diesjährige „alwa ist leben“-Preis der alwa-Stiftung. Insgesamt 18 Projekte aus ganz Baden-Württemberg und Hessen wurden für ihr herausragendes Engagement geehrt. Zum ersten Mal wurde auch der Tripsdrill-Sonderpreis vergeben: Ein Gruppenausflug in den Erlebnispark Tripsdrill geht an einen ehrenamtlichen Sprachkurs aus Bensheim. Seit dreieinhalb Jahren leitet Simone Lang, unter der Schirmherrschaft der Stadt Bensheim, bereits ehrenamtlich einen Sprachkurs in Bensheim. Die Gruppe trifft sich einmal pro Woche für drei Stunden, um gemeinsam Deutsch zu lernen.

Der Kurs besteht aus 14 Erwachsenen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, mit unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Geschlechtern. Was die Teilnehmer jedoch gleichermaßen verbindet, ist die Lust am Erlernen der Sprache, Fleiß und Ausdauer.

„Ich bin jede Woche auf’s Neue beeindruckt, auf wie viel Begeisterung die deutsche Grammatik stößt“, ist Kursleiterin Lang begeistert. Seit langem wünscht sich die Gruppe einen Ausflug in einen Freizeitpark. Die alwa-Stiftung erfüllt nun diesen Wunsch und schickt den Sprachkurs für einen Tag in den Erlebnispark Tripsdrill. „Gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen heißt, im Team zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen“, sagt Denise Kaufmann, Kuratoriumsmitglied der alwa-Stiftung. „Die Preisträger setzen diesen Teamgeist auf beeindruckende Weise um“, so Kaufman weiter.

Mehr als 45 Organisationen und Institutionen reichten ihre Bewerbung in diesem Jahr bei der alwa-Stiftung ein. 18 davon wurden vom Stiftungs-Kuratorium ausgewählt. Das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro wurde dabei nach Ermessen des Stiftungs-Kuratoriums auf die verschiedenen Preisträger aufgeteilt. red

