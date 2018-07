„Mit Hartz IV kam soziale Kälte“

Anzeige

Auerbach.Am Donnerstag, 26. Juli, hält der promovierte Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark, Darmstädter Str.166, um 19 Uhr einen Vortrag über die sich verschärfenden Gegensätze in unserer Gesellschaft und mögliche Lösungsansätze.

Die anschließende Diskussion wird Bernd Sterzelmaier, ehemaliger Redakteur des Starkenburger Echos, leiten. Spenden der Mitveranstalter und freiwillige Spenden aus dem Publikum gehen an die Bensheimer Tafel. Veranstalter des Vortrags ist Attac Bergstraße.

Zur Person Christoph Butterwegge wurde 1951 in Alberslohe/Westfalen geboren. Der promovierte Politikwissenschaftler beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Rechtsextremismus, und Migrationspolitik. Weitere Arbeitsfelder sind Globalisierung, Sozialstaat und Armut. Butterwegge wurde er als Armutsforscher bekannt. 2016 nominierte die Partei „Die Linke“ Butterwege als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl 2017. Er kam am 12. Februar 2017 auf 128 Stimmen, wobei „Die Linke“ nur über 95 Stimmen in der Bundesversammlung verfügt hatte. red

Ist die steigende Anzahl an Tafeln als Ausdruck zunehmender Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu verstehen? Seit der Gründung der ersten Tafel 1993 in Berlin nimmt deren Zahl ständig zu. Es gibt 930 Tafeln und 2100 Tafel-Läden. Deutschlandweit unterstützen ca. 60 000 ehrenamtliche Helfer die Tafeln. Mit Sorge beobachten die Helfer vor allem die weiterhin hohe Anzahl der bedürftigen Kinder und Jugendlichen.