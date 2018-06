Mit Kindern unterwegs in der Kalahari

Anzeige

Bensheim.Am 13. Juni sind auf Einladung der Stadt Bensheim und im Rahmen der Internationalen Woche Jana und Jens Steingässer zu Gast im Luxor Filmpalast Bensheim.

Unter dem Titel „Die Welt von Morgen – Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels“ präsentieren die beiden eine Multimedia-Reportage für die ganze Familie.

Der Fotograf Jens Steingässer und die Ethnologin und Autorin Jana Steingässer haben mit ihren Kindern eine bemerkenswerte Reise erlebt. Drei Jahre lang waren sie in Etappen unterwegs: In Ostgrönland fuhren sie mit Inuit auf Hundeschlitten zu den Siedlungen am Inlandeis, begleiteten Rentierhirten in die Bergwelt Lapplands und lernten auf Wanderungen durch die Kalahari, warum die Faszination der Natur oft im verborgenen Detail steckt.