Nachdem Steinert den Parteivorsitz in Bensheim 2015 an Jascha Hausmann weiterreichte, löste er seinen von ihm selbst vorgeschlagenen Nachfolger im März dieses Jahres wieder ab. Hausmann musste aus beruflichen Gründen kürzertreten, der „alte“ Chef sprang wieder ein, nachdem er selbst im August 2017 in den Vorruhestand gegangen war.

Der Diplom-Betriebswirt sitzt aber nicht nur im Stadtparlament, sondern auch im Ortsbeirat Schönberg. Dort hat er den stellvertretenden Vorsitz inne. Die Arbeit im Gremium „ist ein wohltuender Kontrast zur Arbeit in den Ausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung. Wir gehen im Ortsbeirat höflich, freundlich, respektvoll und konstruktiv miteinander um. Die Parteizugehörigkeit spielt dort keine nennenswerte Rolle“, bilanziert Steinert – und übt zugleich eine versteckte Kritik am Miteinander im Stadtparlament.

Trotz diverser Auseinandersetzungen und aufreibender Debatten über die Jahre kann er als Kommunalpolitiker in der Opposition auf einige Erfolge zurückblicken. In der sogenannten Architektenaffäre um Ex-Bürgermeister Thorsten Herrmann blieb die FDP hartnäckig am Ball. Am Weihnachtsmarkt in seiner heutigen Form haben die Liberalen ebenso ihren Anteil. Aktuell freut sich Steinert, dass nun „endlich das Fahrradparkhaus in der ersten Ausbaustufe am Bahnhof kommt“. Das habe man bereits 2013 vorgeschlagen. Der FDP-Prüfantrag habe schließlich zum Umsetzungsbeschluss der Koalition geführt.

Auch wenn fast 25 Jahre in der Kommunalpolitik Spuren hinterlassen haben, will der Jubilar sein „hauptamtliches Hobby“ so schnell nicht an den Nagel hängen. Zumal er durch die Altersteilzeit mehr Zeit für andere Freizeitaktivitäten hat – wie Sport treiben oder eine Runde mit der eigenen Harley drehen. Steinert fährt seit 2016 eine Road King. dr

Dienstag, 03.07.2018