Mit Naturheilkunde durch den Winter

Bensheim.Eine Erkältung dauert ohne Medikamente sieben Tage und mit Medikamenten eine Woche, so der Volksmund. Trotzdem möchte man mit Schupfen richtig atmen und trotz Heiserkeit richtig schlucken können, ohne gleich zur richtig starken Chemie greifen zu müssen.

Die Heilpraktikerin Susanne Kellner stellt in ihrem Vortrag die Mittel ihrer Wahl vor, um beschwerdefrei durch den Winter zu kommen. Der Vortrag findet am Mittwoch (27.) um 19 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation in der Promenadenstraße 10-12 in Bensheim statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.11.2019