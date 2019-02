Mit Neubau weiter auf Wachstumskurs

Bensheim.303 Pfähle müssen 17 Meter tief in den Untergrund gerammt werden. Das funktioniert nicht geräuschlos – wovon man sich in Bensheim in den vergangenen Tagen problemlos überzeugen konnte. Das Verfahren soll sicherstellen, dass der Neubau der Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH auf einem stabilen Fundament ruht.

Am Berliner Ring hinter dem jetzigen Verwaltungsgebäude lässt das Familienunternehmen zurzeit – wie berichtet – eine weitere Produktionsstätte mit Logistikzentrum und Hochregallager errichten. Es ist ein Projekt, das Maßstäbe setzt und dem Wachstumskurs Rechnung trägt. Dass die erste Bauphase eine lärmintensive ist, lässt sich nicht vermeiden. Schuld daran sind die geologischen Gegebenheiten. Das alte Neckarbett mit seinen Torflinsen lässt ein Bohren der Pfähle nicht zu, weil es zu einem Nachrutschen des Torfs in die Kanäle kommen könnte – und dadurch zu einem späteren Absacken des Baus.

„Lärm weitestmöglich verringern“

„Es tut uns sehr leid, momentan nicht für direkte Abhilfe sorgen zu können. Aber wir unternehmen alles denkbar Mögliche, um den Lärm so weit wie möglich zu verringern“, versicherte Geschäftsführer Michael Reckeweg beim symbolischen Spatenstich. Man müsse aber aus Sicherheitsgründen diesen Weg gehen. „Wer will schon, dass uns der Bau später zusammenbricht, wenn sich an die 100 Mitarbeiter darin befinden?“ Man sei sich der Lärmbelastung bewusst, schließlich sitze man in direkter Nähe zur Baustelle.

Beschwerden von Bürgern gab es dennoch – bis zum Regierungspräsidium in Darmstadt. Die Behörde hatte deshalb vor einigen Tagen Messungen vorgenommen. Reckweg wies darauf hin, dass man es keineswegs mit einer permanenten Lärmquelle zu tun habe.

Inbetriebnahme Ende 2020

Der Schall trete immer nur während zehn bis 15 Minuten innerhalb von 50 Minuten auf. Man werde aber mit dem Generalunternehmer nach allen Möglichkeiten zur Schallverringerung suchen. In der vergangenen Woche konnte die Ramme bereits Richtung Autobahn gedreht werden, was vorher aus technischen Gründen nicht möglich war. Je nach Vorankommen werden diese Arbeiten noch vier Wochen dauern.

Der Geschäftsführer zeigte sich zuversichtlich, den Neubau ab Ende 2020 in Betrieb nehmen zu können. Das sei ein ehrgeiziges Vorhaben, man sei sich aber sicher, mit der Firma Leonhard Weiß einen erfahrenen Generalunternehmer gefunden zu haben, der dieses Datum halten kann.

Erschlossen und gut vorbereitet gehe man ans Werk – schließlich bildet das Projekt einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Geschichte des Mittelständlers. Als „hoffnungsvolles Zeichen für die weitere Zukunft unserer Firma“ bezeichnete Michael Reckeweg die Planungen.

Marktführer in Indien

Die seit Jahren anhaltende und zunehmende Nachfrage nach den homöopathischen Produkten habe der Familie keine Wahl gelassen. Man musste erneut als Bauherr in Erscheinung treten. Nach der Fertigstellung könnten Aufträge schneller abgearbeitet und dringend benötigtes Personal eingestellt werden.

Das alles hat seinen Preis. Insgesamt rund 30 Millionen Euro müssen investiert werden. Eine Summe, die den Geschäftsführer bei allem unternehmerischen Mut erst einmal zögern ließ, bevor er den Kreditvertrag unterschrieb. Aber nun freue er sich, diesen Schritt gewagt zu haben. Chancen und Risiken mussten abgewägt werden, aber die Firma sieht sich gut genug aufgestellt. Immerhin werden ihre homöopathischen Kombinationsarzneimittel in 40 Länder vertrieben. Die Produktpalette besteht aus 40 000 Rezepturen, von denen 4000 bis 16 000 regelmäßig hergestellt werden.

Das enorme Wachstum der vergangenen Jahre geht vor allem auf den internationalen Markt zurück. In Deutschland verzeichnet man zwar ebenfalls ein leichtes Plus, aber der Umsatz wird vorwiegend außerhalb von Europa gemacht. In Indien ist man Marktführer, auch in Taiwan und Bangladesch ist Reckeweg bekannt und wird geschätzt. In Südamerika hat man sich ebenfalls etabliert.

Beim Spatenstich blickte Michael Reckeweg jedenfalls optimistisch in die Zukunft. „Wir wollen als Firma den Baulärm geduldig ertragen, damit er uns in der Erinnerung bei der künftigen Einweihung fast wie eine Melodie vorkommt, die Hoffnung macht auf Zeiten ohne Raumnot, Einschränkungen und weiteres Wachstum“, bemerkte er, um zugleich die Betroffenen erneut um Verständnis zu bitten, dass sich die aktuellen Arbeiten nicht lautlos abwickeln lassen.

Bürgermeister Rolf Richter, der wie Landrat Christian Engelhardt zum Spaten griff, lobte den Weitblick der Reckewegs. „Es ist selten, dass eine Firma mit so viel Perspektive plant.“ Zumal sich die Pharmazeutische Fabrik auf dem angrenzenden Grundstück – der Riedwiese – schon wieder Erweiterungsflächen gesichert habe. Was laut Richter wiederum zeigt, dass sich die Ausweisung des kleinen Gewerbegebiets gelohnt hat.

Für Michael Reckeweg und seine Familie ist das aber tatsächlich noch Zukunftsmusik.

