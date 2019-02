Mit „offenem Donnerstag“ zu neuen Mitgliedern

Auerbach.Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des TC Auerbach, zu der sich zahlreiche Vereinsmitglieder im Clubhaus an der Lahnstraße eingefunden hatten. Auf der Tagesordnung stand neben den Berichten des Vorstandes die turnusgemäße Neuwahl. Dabei blieb vieles beim Altbewährten, einzig die Positionen des Kassen- und des Gesellschaftswarts mussten neu besetzt werden.

Im Amt bestätigt wurden Thomas Nolden (Vorsitzender), Heinz Schmieder (stellvertretender Vorsitzender), Armin Krieg (Sportwart), Michael von Gerichten (Platzwart), Karin Zankl (Schriftführerin), Rene Laszczik (Jugendwart) und Walter Rhiem (Pressewart). Neu im Führungsgremium der Auerbacher sind Udo Willgerodt als Kassenwart und Kerstin Weidemann als Gesellschaftswartin.

Der Verein stellt Schläger

Vorsitzender Thomas Nolden legte zunächst Rechenschaft über das zurückliegende Vereinsjahr ab. Mit dem Einbau einer neuen Küche im Vereinshaus wurde die Modernisierung der Vereinsanlagen fortgesetzt, die mit dem Platzneubau ihren Anfang genommen hatte. Da die Mitgliederzahl leicht gesunken sei, wirbt der Verein weiterhin verstärkt um Neuzugänge, der Vorstand hat dazu bereits ein Aktionsprogramm erarbeitet. Ein wesentlicher Bestandteil ist das offene Spielangebot.

Jeden Donnerstag bietet der Tennisclub für Neu- und Wiedereinsteiger die Möglichkeit, das Tennisspielen auszuprobieren, ohne Vereinsmitglied sein zu müssen. Eingeladen sind alle Interessierten. Tennisschläger sind vorhanden, nur geeignete Tennisschuhe sollten mitgebracht werden.

Eine Anmeldung für den offenen Spielbetrieb an den Donnerstagen ist nicht erforderlich, Interessierte können jedoch Kontakt mit Thomas Nolden oder den anderen Vorstandsmitgliedern aufnehmen. Auch die aktiven Mitglieder sind an den Donnerstagen willkommen.

Im Mittelpunkt des Berichts von Platzwart Michael von Gerichten stand die Erneuerung der technischen Ausstattung. Besonders hob er dabei den großen Einsatz der Vereinsmitglieder hervor, wenn Hilfe und Unterstützung gefragt waren, sei es beim Platzauf- oder -abbau, bei der Pflege der Anlagen oder den Vorbereitungen von Vereinsfesten und Veranstaltungen.

Im Bericht von Kassenwart Reinhardt Bender spiegelten sich die leicht gesunkene Mitgliederzahl und die Aufwendungen für neue Einrichtungen wider. Vorsitzender Thomas Nolden bedankte sich bei dem langjährigen Kassenwart, der nicht mehr zur Wahl antrat, für sein Engagement in den zurückliegenden Jahren.

2019 mit neuer Mannschaft

Nachdem in der vergangenen Saison nur zwei Mannschaften des TC Auerbach – Damen 50 und Herren 60 – am Ligaspielbetrieb teilgenommen hatten, durchlaufe der Verein derzeit eine Phase der sportlichen Neuorientierung, wie Sportwart Armin Krieg berichtete. In der Saison 2019 wird der Verein wieder mit drei Mannschaften antreten: Neben Damen 50 und Herren 60, die weiterhin in der Bezirksoberliga spielen, wird die neu formierte Mannschaft Herren 50 in der Kreisliga starten.

Im Spielbetrieb des Vereins plant der Sportwart für die Saison 2019 zahlreiche Neuerungen, darunter erstmals ein Trainingscamp für Vereinsmitglieder, das Ende April stattfinden soll. Neben einem „Einladungsturnier“ für Herren 50 und 60 im Juni sind an den Wochenenden regelmäßig vereinsinterne Schleifchenturniere vorgesehen. Weiterhin wöchentlich angeboten wird auch das vom Verein organisierte Jugendtraining, so Jugendwart Rene Laszczik.

Generell freuen sich die Mitglieder darauf, wenn im April die Winterpause zu Ende ist. Platzwart Michael von Gerichten hat den 13. April als Termin für den Aufbau der Anlage nach der Winterpause und den Beginn des Spielbetriebs festgesetzt.

Weitere Termine im laufenden Vereinsjahr sind das Trainingscamp für Vereinsmitglieder am 27. und 28. April, Schleifchenturniere am 5. Mai, 9. Juni, 7. Juli, 4. August und 15. September, das Herren 50/60-Turnier mit externen Teilnehmern am 29. und 30. Juni, das Sommerfest am 10. August, der Platzabbau am 19. Oktober, das offene Skatturnier am 23. November und die Weihnachtsfeier am 23. Dezember. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019