Mit Papa für den Abiball trainieren

Auerbach.Die Tanzabteilung der TSV Auerbach hat einen neuen Vorstand gewählt. Bis auf zwei Vorstandsmitglieder stellte sich das bisherige Gremium wieder zur Wahl. Als Abteilungsleiterin bestätigt wurde Claudia Richter. Zusammen mit Kassenwart Robert Sailer, Protokollführerin Angelika Czypull und den beiden Projektbeauftragten Karin Hauck (Mitgliederpflege) und Manfred Richter (Internet/Homepage) wird sie die Abteilung die nächsten zwei Jahre gewohnt professionell und engagiert leiten.

Leider ist es nicht gelungen, weitere Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, so dass die Posten für Kurskoordination, Presse und gesellschaftliche Veranstaltungen erneut durch den Vorstand abgedeckt werden müssen. Erfreulich hingegen ist die positive Mitgliederentwicklung. Aktuell ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch 2019 anhält. Dazu trägt unter anderem die neue Breitensportgruppe für Neueinsteiger bei. Diese wird seit Januar, jeweils sonntags von 19.30 bis 21 Uhr, von Sabrina Richter trainiert.

Das Mittwoch-Training soll ein wenig aufgewertet werden. So gibt es am ersten Mittwoch im Monat nach Absprache eine „Rot-Weiß-Zeit“ zwischen 19.30 und 20 Uhr. In dieser halben Stunde haben Paare die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe Tänze und Figuren intensiv zu üben, um schneller Anschluss an die Fortgeschrittenen zu finden. Interessierte Paare sind immer willkommen.

Wie gewohnt findet im Anschluss bis 21 Uhr das Gruppentraining statt. In der folgenden halben Stunde können sich Gruppen auf kleine Vorführungen und Auftritte vorbereiten – sowohl als Formationen als auch im Linedance.

Wie schon im Vorjahr gibt es zeitlich begrenzte Kurse, die auch Nichtmitgliedern offen stehen. Aktuell will man alle Schulabsolventen ansprechen. Hier möchte die Abteilung einen speziellen Abiball-Kurs für Vater und Tochter und/oder Mutter und Sohn anbieten. Zwei Termine stehen zur Auswahl, die über die Homepage gebucht werden können.

Verstärkt wird das Trainerteam seit diesem Jahr durch Julia Blumenschein. Im März hat sie bereits mit großem Erfolg einen Tango-Argentino-Kurs abgehalten. Mike Cunningham, zuständig für die Discofoxgruppe, hat die Teilnehmer mit heißen Salsa-Rhythmen begeistert.

Am 16. November ist ein Tanzabend für Jedermann geplant. gs

