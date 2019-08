Mit Pipes und Drums marschieren und musizieren

Bensheim.Zum fünften Mal veranstaltet das Musikcorps Bickenbach ein Tattoo, eine Musikshow mit hochkarätigen Show- und Marchingbands sowie Pipes and Drums aus dem In- und Ausland. Diesmal in der Weststadthalle in Bensheim am Samstag, 24. August – aus besonderem Anlass: Das Musikcorps feiert 100-jähriges Bestehen.

Es gibt zwei Vorstellungen, die erste beginnt um 15 Uhr und die zweite um 20 Uhr. Schirmherr ist der Bickenbacher Bürgermeister Markus Hennemann.

Es werden jeweils 1800 Zuschauer erwartet. Es spielen Top-Formationen aus dem In- und Ausland. Mit dabei sind die Show- und Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, La Vaillante Show- und Marching Band aus Frankreich, Romford Drum & Trumpet Corps aus Großbritannien, die Blaskapelle Hemslingen, Odenwald Pipes & Drums und The Clan Pipers Frankfurt.

Höhepunkt wird wie immer ein großes Finale mit Gesamtdarbietungen aller Gruppen mit über 300 Musikern sein. Informationen zum Tickets-Verkauf gibt es auf der Homepage www.musikcorps-bickenbach.de. Bestellungen sind per Mail an tickets@musikcorps-bickenbach.de möglich.

Zuletzt waren die Bickenbacher erstmals beim „Deutschland Military Tattoo“ in der Arena von Schloss Kaltenberg vertreten – ein wahrhaft „königliches“ Tattoo auf deutschem Boden im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech. Das „Deutschland Military Tattoo“ präsentierte international erfolgreiche Marching Bands mit ihren Shows. Sie zeigten in ihren farbenprächtigen Uniformen ausgefeilte Choreographien, die präzise auf die Musik abgestimmt sind.

Auf einen Nachmittag voller ungewöhnlicher sportlicher Wettkämpfe in bester Highlander-Tradition auf dem gesamten Gelände folgte ein nicht weniger sportlicher, vor allem aber musikalischer Abend in der Arena. Die Marchingbands marschierten ein, und bildeten musizierend Formationen.

Auch das Musikcorps Bickenbach erregte große Aufmerksamkeit mit seiner Show, dabei kamen Takte aus der Oper Carmen und auch der bekannte Can Can von Jacques Offenbach besonders gut an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019