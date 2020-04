„Kern sieht die Zukunft der Stadt gefährdet“, BA vom 11. April

Wahlkämpfer dürfen in unserer freiheitlichen Demokratie frei sagen, was sie als hilfreich für ihre Ziele einschätzen, selbst wenn es blanker Unsinn ist. Das ist einerseits grundsätzlich gut so, muss andererseits aber nicht unwidersprochen hingenommen werden.

Manfred Kern hat als Kandidat für das Bürgermeisteramt mit seinen Äußerungen vom 11. April sein Wahlkämpferheil in Polemik, in unappetitlichen Angriffen auf die Stadtverwaltung und in einem groben Rundumschlag gegen unsere Heimatstadt Bensheim gesucht.

Vorbildfunktion beweisen

Besser stünde es dem Kandidaten Kern an, gerade auch im Wahlkampf eine Vorbildfunktion zu beweisen an Fairness, an Angemessenheit und an Sachlichkeit – statt mit platten Behauptungen auf Stimmenfang zu hoffen. Wer, wie Manfred Kern, für sich feststellt, Bensheim sei von außen nicht wahrzunehmen, wird Bensheim von innen nie verstehen.

Unsere Heimatstadt muss sich überhaupt nicht sorgen um ihren guten Ruf in landschaftlicher Schönheit, mit kultureller Bedeutung und aufstrebender Wirtschaftsentwicklung.

Heinz Walter

Bensheim

