Mit Schaumstoff den Lärm reduzieren

Schönberg/Wilmshausen.Von einem vorbildlichen und leuchtenden Beispiel einer Elterninitiative lässt sich aus dem „Leuchtturm“ berichten. In der Kita der Evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen wurde im Rahmen einer turnusgemäßen Überprüfung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter am Arbeitsplatz festgestellt, dass der Geräusch- und Schallpegel zu hoch ist.

Allgemein kommen Geräuschmessungen in Kitas zu auffälligen Ergebnissen: In fast 30 Prozent der untersuchten Einrichtungen wurden Beurteilungspegel von 85 dB gemessen. Folge ist, dass in der Kita junge und ältere Erzieherinnen und Erzieher immer mehr unter diesen steigenden Anforderungen an ihre Berufsgruppe leiden – und auch die Kinder.

In der Schönberger Kita sind es besonders die als Bistro genutzten Räume gewesen. Auch einer der Gruppenräume, der Turnraum und der Ruheraum lagen über der erträglichen Phonzahl. Stühle-Rücken, Geschirr-Geklirre beim Essen und Abräumen und die allgemeine Unterhaltung erbrachten Werte über dem Grenzbereich.

So entschied sich der Träger für entsprechende Geräuschdämmung. Nach Prüfung unterschiedlicher Materialien hat man sich für die bewährteste, aber teure Lösung entschieden. Zunächst hoffte man, am „Tag der Freiwilligen“ im letzten Herbst einen Einsatz zu fahren. Aber das Material war damals nicht rechtzeitig geliefert.

Jetzt war es aber so weit. Freitagnachmittags trafen sich eine Hand voll engagierter Väter, Hausmeister Vogel, Leiterin Siddique und Kirchenvorstand Kurt Seilheimer. Rasch stellten sie fest, dass das Anbringen der Dämmplatten für handwerklich geschickte Laien kein Problem darstellt. Sorgfältiges Vermessen, sorgfältiges Aufbringen des Acrylklebers – und schon klebte eine der 70 mal 70 Zentimeter großen Schallabsorber-Platten aus Schaumstoff an Wand oder Decke. Diese Schaumstoffe sind ideal geeignet, um Lärm und Hall schnell zu dämpfen oder zu dämmen. Durch ihre offenporige Oberfläche dringen die Schallwellen in den Schaumstoff ein, werden absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt – nicht reflektiert und wieder in den Raum zurückgeworfen. Und so war es kein Wunder, dass nach den ersten angebrachten Platten definitiv schon ein Dämmeffekt spürbar war.

Beim zweiten Einsatz am Samstag traf sich die Mannschaft erneut, ergänzt durch zwei Mütter aus dem Elternbeirat und zwei Kinder, Lilli und Jonas. Diese durften gern die Probe aufs Exempel machen und extra lärmen – und sich wundern, dass es gar nicht mehr so laut rüberkam wie noch zwei Tage zuvor.

Inzwischen war die Professionalität gestiegen, ein Kreuzlinien-Laser ergänzte die Wasserwaage, und man setzte gestalterische Momente um und klebte die Platten hochkant bis unters Dach.

Fazit: Ein lobenswerter Einsatz von Eltern brachte einen fantastischen Erfolg zur Verbesserung des allgemeinen Raumklimas in der Kita. Beim abschließenden Imbiss mit „Weck und Worscht“ wurde beschlossen, in einem weiteren Einsatz noch Feinheiten an Wänden und Decken auszuarbeiten.

Immerhin wurden bisher fünf Räume gedämmt, so dass Erzieherinnen und Kinder sich montags wunderten, als sie spontan die angenehme Geräuschmilderung wahrnahmen. red

„Das Eltern-Engagement hat uns als Träger stolz gemacht“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. red

