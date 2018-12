Mit Schlafsack in die Liebfrauenschule

Bensheim.Die Liebfrauenschule Bensheim hat wieder die Schülerinnen der fünften Klassen eingeladen, um Advent zu feiern und gemeinsam in der Schule zu übernachten. 30 Schülerinnen folgten der Einladung und werden mit ihrem Übernachtungsgepäck am heutigen Donnerstag in der Schule erwartet.

Weihnachtliches Basteln

Nach einer gemeinsamen Vorstellungsrunde wird weihnachtlich gebastelt: Engel, Tüten-Sterne, Rentiere als Baumanhänger, Gewürzorangen und vieles mehr kann hergestellt werden. Wenn ein wenig Hilfe benötigt wuird, stehen den Schülerinnen zwei Lehrerinnen, eine Referendarin sowie eine weitere Mitarbeiterin zur Seite.

Nach dem Abendessen wird die schuleigene Kapelle adventlich geschmückt, um im Anschluss gemeinsam Adventslieder zu singen. In der besonderen Atmosphäre werden weihnachtliche Geschichten vorgelesen, bevor dann im Ganztagsbereich der Schule die Schlafplätze mit Isomatten, Schlafsäcken und Kuscheltieren für die Nacht gerichtet werden.

Ein gemeinsames Frühstück am frühen Freitagmorgen und der anschließende weihnachtliche Schulgottesdienst in Sankt Georg runden die Veranstaltung ab. red

