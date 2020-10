Mit Schokolade und Chili zum Erfolg

Bensheim.„Schokolade im Chemieunterricht – das könnte doch spannend und lecker werden“, dachten sich Denis Bichler, Leonard Thiele, Sebastian Härtel und Kimi Selbert aus der Klasse 10BR der Schillerschule in Auerbach und entschieden sich für die Teilnahme an dem Wettbewerb „Chemie – mach mit!“ der Goethe-Universität Frankfurt.

Zu dem Thema „Xocólatl“ sollte den Stoffeigenschaften verschiedener Schokoladensorten experimentell auf den Grund gegangen werden, um so die Zusammensetzung zu „Xocólatl“, dem Göttergetränk der Maya herzustellen.

Jedoch kam es anders als geplant: Die Versuche konnten am Freitag, 13. März noch in der Schule durchgeführt und durch Fotos und Videos dokumentiert werden. Doch die gemeinsam geplante Auswertung und das Schreiben der Wettbewerbsarbeit lagen erstmal auf Eis, denn am Montag, 16. März, erfolgte die Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie.

Trotz der widrigen Umstände gaben alle Beteiligten nicht auf. Über die Lernplattform „MS Office Teams“ konnte der Kontakt untereinander gehalten werden. So konnten in Teamwork die Wettbewerbsarbeiten fertiggestellt und abgeschickt werden. Belohnt wurden die Schüler nun in der Kategorie „Zweites Lernjahr“ mit dem ersten sowie dem zweiten Platz.

Über ihre erfolgreichen Schüler freuen sich auch die Chemielehrer Anja Buttero und Roland Schäffer. Sie haben die Schüler bei ihren Arbeiten unterstützt. Der Erfolg der Jugendlichen zeige, dass hervorragendes Arbeiten auch in Zeiten von Corona möglich sei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020