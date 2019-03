Mit Schülern über Europa diskutiert

Bensheim.Die Hessische Europaministerin Lucia Puttrich fordert insbesondere junge Menschen auf, sich für Europa zu engagieren und seine Errungenschaften selbstbewusst zu verteidigen.

„Sie alle kennen nur das Europa, in dem Sie unbeschränkt reisen und überall studieren oder arbeiten können. Sie kennen nur das Europa, in dem Ihnen unbegrenzte Informationen zur Verfügung stehen und Sie Ihre Meinung jederzeit ohne Angst sagen können. Aber dieses freie Europa ist nicht selbstverständlich“, sagte die Ministerin in Bensheim. Aus Anlass des EU-Projekttags nahm Lucia Puttrich an einer Diskussion zum Thema Europa mit rund 450 Schülern der Geschwister-Scholl-Schule teil.

An verschiedenen Tischen diskutierten Schüler und Lehrer mit der Ministerin über europäische Themen: den Brexit ebenso wie die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament oder die gerade unter Jugendlichen umstrittene Urheberrechtsreform. Immer wieder wurde aber auch die grundsätzliche Frage gestellt: Was bringt mir die EU? „Freiheiten, Rechte und Entfaltungschancen, die keine Generation zuvor hatte und von denen viele Menschen in anderen Ländern nur träumen“, lautet die Antwort von Puttrich. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai werden entscheidende Weichen für die Entwicklung der Europäischen Union gestellt, mahnte die Hessische Europaministerin. Sie werbe deshalb insbesondere bei jungen Menschen dafür, die öffentliche Debatte nicht den Populisten und Europagegnern mit ihren vermeintlich einfachen Antworten auf komplizierte Fragen zu überlassen. „Wenn Sie wählen dürfen, gehen Sie zur Wahl und ermuntern Sie andere, es auch zu tun. Engagieren Sie sich und helfen dabei, das Europa, das wir haben, noch besser zu machen.“

Der EU-Projekttag wurde 2007 auf Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen. Politiker aus Bund, Land und Kommunen können die Gelegenheit nutzen, mit Schülern über Europa zu diskutieren. red

