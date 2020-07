Mit Talent, Fleiß und Spaß an Mathe

Bensheim.Talent, Fleiß und Spaß an der Mathematik. Das sind die Bausteine, um in höhere Sphären dieser Disziplin zu kommen. Das sehr erfolgreiche Abschneiden bei Wettbewerben stellt dann das Zeugnis für engagierte Vorbereitung und Training aus.

Beim Mathematikwettbewerb der 8. Klassen des Landes Hessen ragten Schülerinnen und Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) in besonderer Weise heraus. Laetitia Holz mit dem besten Ergebnis, Rebanna Klawitter, Fabian Rentzsch und Emma Voß wurden bereits vor den Weihnachtsferien Schulsieger und qualifizierten sich damit, ihre Schule als Team bei der zweiten Runde im Kreis Bergstraße zu vertreten.

Diese Runde findet schon seit vielen Jahren am AKG in Bensheim statt. Alle Schulsieger der Gymnasien des Kreises, in diesem Jahr waren es 45, schrieben am 4. März eine zweistündige Wettbewerbsklausur. Das „Heimspiel“, das noch vor dem Corona-Lockdown stattfinden konnte, wurde zu einem großen Erfolg für die AKG-Talente. Von den fünf Kreissiegern stellte die Schule insgesamt vier. Damit waren alle Schulsieger auch Kreissieger geworden. Emma Voß erzielte zudem das beste Ergebnis aller Teilnehmer. Durch die hervorragenden Punktzahlen durfte der Kreis Bergstraße ausnahmsweise alle fünf Kreissieger in den Landeswettbewerb schicken. Coronabedingt wurde die Klausur an den Schulen der Kreissieger geschrieben.

Die vier Schüler bestritten am 9. Juni unter strengen Auflagen und mit viel Abstand an der eigenen Schule den Landeswettbewerb. Auch hier glänzte das Mathe-Team und alle schafften eine Platzierung unter den besten 50 Mathe-Talenten in Hessen. Rebanna Klawitter schaffte dieses Mal das beste Ergebnis der Gruppe. Schon zur Vorbereitung der zweiten Runde wurden Laetitia, Rebanna, Fabian und Emma von der Leiterin der Mathematik AG Cornelia Riederer mit Aufgaben alter Klausuren versorgt. Bei mehreren Treffen wurden Aufgaben besprochen, die vier haben parallel dazu zuhause sehr fleißig trainiert.

Nachdem die vier Schulsieger dann zusammen Kreissieger wurden, haben sie sich Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad der nächsten Runde vorgenommen. Die gemeinsamen Besprechungen mit der betreuenden Lehrkraft konnten jetzt nur noch online stattfinden.

Aber auch diese Herausforderung wurde souverän gemeistert. Nur das gemeinsame Feiern der Erfolge muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. red

