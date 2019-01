Mit Tanz-Fitness ins neue Jahr starten

Bensheim.Ab Montag (15.) findet zehnmal das Tanz-Fitness-Workout der SSG in der oberen Halle der Liebfrauenschule, Obergasse Bensheim, von 19.30 bis 20.30 Uhr statt. Dieser Kurs ist für Fortgeschrittene, da es hier richtig heiß her geht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zudem startet in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus der Caritas ab Donnerstag, 24. Januar, von 10 bis 11 Uhr, der Tanz-Fitness-50-plus-Kurs (acht Mal). Dieser Kurs ist die ideale Wahl für alle, die sich auf den Weg zu einer fitten und gesunden Lebensweise machen wollen. Er findet in der Kapuzinerhalle im Franziskushaus (Obergasse, Bensheim) statt.

Generell verbindet sich bei beiden Kursen die Lust auf Tanzen mit einem (intensiven) Fitnesstraining zu fetziger Musik, so die SSG. Dies bringe zudem Spaß und Freude in der Gruppe. Die Kombination aus Tanz und Aerobic verbessere die Körperbeherrschung und Körperhaltung. Die Fitness und die Fettverbrennung werde gesteigert. red

