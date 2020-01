Mit Tatkraft und Mut Bensheim gestaltet

Bensheim.Für die Familie, Freunde und Weggefährten war der Tod von Georg Stolle am Sonntag ein Schock. Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen umgab den Ehrenbürgermeister zumeist eine Aura der Unverwüstlichkeit.

Der 81-Jährige war stets auf der Höhe der Zeit, ging keiner Diskussion aus dem Weg und brachte sich ein – für seine Heimatstadt Bensheim, für die Menschen und die vielen Vereine, die er seit Jahrzehnten unterstützte. Aber sein Blick ging bekanntlich weit über die oft engen Grenzen der Stadt hinaus. Schon sehr früh hatte er die Bedeutung des Hauses Europa erkannt. Er initiierte nicht nur die Städtepartnerschaft mit Riva del Garda und war maßgeblich an der Gründung des Freundeskreises beteiligt.

Er galt als lokaler Architekt der Völkerverständigung. Als Vorsitzender des Deutsch-Europäischen Bildungswerks Hessen sah er sich zudem als Brückenbauer zu den östlichen Nachbarn. Eine weitere Herzensangelegenheit waren die heimatvertriebenen Landsleute Schlesiens, für die er die Rolle des Vermittlers einnahm.

Wenngleich viele ihn ob seiner Verdienste und seines Auftretens als waschechten Bensheimer achteten und würdigten, wurde Stolle 1938 im oberschlesischen Neustadt geboren. Nach der Vertreibung seiner Familie kam er mit Mutter und Bruder als Elfjähriger nach Bensheim. Der Vater war 1945 ums Leben gekommen. Zehn Jahre lebte er damals in einem stark renovierungsbedürftigen Haus – dem ehemaligen Bischöflichen Konvikt. Dass er dort Jahrzehnte später als Rathauschef eine Stadt in die Zukunft führen sollte, ist nur eine von vielen interessanten Geschichten in der Vita von Georg Stolle.

Bevor er 1972 als Bürgermeister eine beispiellose Karriere startete, legte er am AKG das Abitur ab und studierte zunächst Eisenhüttenkunde in Aachen. Die Kohle- und Stahlkrise vor Augen, schwenkte Stolle um. Er wurde Volljurist, arbeitete beim Hessischen Städte- und Gemeindebund erfolgreich und bewarb sich schließlich für das Amt des Bürgermeisters.

Die Stadt blühte auf

Zur Wahl durch die Stadtverordnetenversammlung im März 1972 trat das CDU-Mitglied Stolle gegen den von der SPD nominierten Kontrahenten Karl Schneider eigentlich nur als Zählkandidat an. Aber ein doppeltes Patt verhinderte die Inthronisation des späteren hessischen Kultus- und Landwirtschaftsministers auf dem Chefsessel im Rathaus. Einen Bürgermeister per Losentscheid wollte niemand. Stattdessen wurde die nächste Kommunalwahl quasi zur Volksabstimmung ausgerufen. Stolles CDU drehte mit ihm als Hoffnungsträger die Mehrheitsverhältnisse.

Es war der Beginn einer Ära. In den folgenden 30 Jahren unter seiner Ägide blühte Bensheim auf. Anfang der Siebziger war die Stadt meilenweit von der Rolle als führendes Mittelzentrum Südhessens entfernt. Die Arbeitslosenquote war hoch, mit Siemens nur eine namhafte Firma vor Ort. Stolle und seine Mitstreiter ließen sich davon nicht abschrecken.

Eine Führungsfigur

Mit Weitsicht, Mut und Tatkraft legte der junge Rathauschef nicht nur das Fundament, auf dem das heutige Bensheim steht. Er trug maßgeblich dazu bei, dass sich die größte Stadt an der Bergstraße wie kaum eine zweite in der Region entwickeln konnte. Fünf Amtszeiten ging Georg Stolle als Führungsfigur mit starkem Willen, diplomatischem Geschick und einem feinen Gespür für die richtigen und wichtigen Themen voran.

Er hat Spuren in Bensheim hinterlassen und Entscheidungen getroffen, die die Stadt heute noch prägen. Unter seiner Regie hat sich Bensheim zu einem florierenden Wirtschaftsstandort entwickelt, das kulturelle Leben konnte sich entfalten, die dörflichen Gemeinschaften wurden gestärkt.

Dabei ging es ihm längst nicht nur um die harten Themen wie Steuereinnahmen, Investitionen in die Infrastruktur oder Gewerbeansiedlungen. Das breite Angebot Bensheims zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf war ihm immer ein Anliegen. An Meilensteinen während seiner Amtszeit mangelt es nicht – angefangen von der Vergabe des Eysoldtrings, dem Hessentag 1976 über den Bau des Bürgerhauses und von Gemeinschaftshäusern, der Einführung der Ferienspiele – mit seiner Frau Waltraud als treibender Kraft – oder der Ausbau der Sportstätten. Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen.

Immer standhaft

Georg Stolle wusste aber nicht nur die Höhen seiner Laufbahn richtig einzuordnen, er blieb auch Tiefschlägen standhaft und seiner Linie treu – wie er im Bauamtsskandal Anfang der 90er Jahre unter Beweis stellte. Für den Volljuristen eine schwere Zeit, aus der er aber gestärkt hervorging. Dass die Vorgänge keinen Einfluss auf seine Beliebtheit bei den Bensheimern hatten, zeigte sich 1996, als er bei der ersten Bürgermeisterdirektwahl gleich im ersten Wahlgang gegen vier Mitbewerber erneut den Zuschlag erhielt.

Mit Bürokratie hielt er sich selten lange auf, vor allem dann nicht, wenn sie dem gesunden Menschenverstand entgegenstand. Wer ein Problem hatte, fand in Stolle einen Bürgermeister, der sich kümmerte und handelte, wenn er es für angemessen und notwendig hielt – mit Herz und Sachverstand. Er war in der Stadt präsent und nie um eine Antwort verlegen. Als Netzwerker verstand er es, andere für seine Ideen zu begeistern. Nahezu legendär war auch sein trockener Humor, den er sich bis ins hohe Alter, gepaart mit einer guten Portion Selbstironie, bewahrt hatte. Dass er sich dabei in drei Jahrzehnten als Verwaltungsleiter nicht nur Freunde machen konnte, versteht sich von selbst.

Als Pensionär weiter aktiv

Bei seinem Abschied 2002 war er der dienstälteste Bürgermeister im Kreis Bergstraße. Ruhiger wurde es für ihn im Ruhestand allerdings nur bedingt. Als Pensionär engagierte sich der Ehrenbürgermeister ehrenamtlichen in vielen Bereichen und blieb darüber hinaus Ansprechpartner und Ratgeber für Freunde und politische Begleiter. Im Bund der Vertriebenen übernahm er 2012 den stellvertretenden Landesvorsitz. Er engagierte sich im Lions-Club, war in den Freundeskreisen aktiv. Im Freundeskreis Riva übernahm er 2009 den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden.

Bevor ihn seine Erkrankung dazu zwang, kürzerzutreten, war Stolle passionierter Golfspieler. Zudem verbrachte er gerne Zeit mit seinen beiden Enkelinnen.

Bensheim verliert mit Georg Stolle – „unserm Schorsch“, wie ihn die Fraa vun Bensem Doris Walter bei offiziellen Anlässen auch nannte – einen weit über die Grenzen der Stadt hinaus geschätzten Vordenker, eine echte Bensemer Persönlichkeit, die in der Geschichte der Stadt immer einen Ehrenplatz einnehmen wird.

