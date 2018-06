Anzeige

Bensheim.Nachdem im letzten Jahr Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) mit den Französischlehrerinnen Frau Hochstein und Frau Röper in den Westen Frankreichs reisten, um die Austauschpartner des Collège Jean Moulin in Barbezieux kennenzulernen, traten diese nun zum Gegenbesuch an und verbrachten Anfang Juni eine Woche in Bensheim.

Für viele „germanistes“ war es die erste Reise nach Deutschland und sie zeigten sich überrascht von den hochsommerlichen Temperaturen an der Bergstraße. Mit Verwunderung mussten sie feststellen, dass sie die warmen Pullover und Jacken, die sie vorsichtshalber auf ihrer Reise in den kühlen Nordosten eingepackt hatten, gar nicht benötigten.

Doch nicht nur die außergewöhnliche Hitze wird den Teilnehmern im Gedächtnis bleiben, sondern auch die Vielfalt der Eindrücke. Neben Bensheim wurden die umliegenden Städte erkundet, wie beispielweise Darmstadt, Mannheim, Frankfurt oder Heidelberg, teils in der Gruppe, teils privat.