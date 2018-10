„Mit viel Geld installiert, von den Auerbachern ignoriert“

Entweder waren die Auerbacher in den vergangenen zwölf Monaten besonders ruhig und artig, oder sie haben ihre Missgeschicke für sich behalten. Zumindest hatte Kerweparre Petra Jackstein am Sonntag nicht wirklich viel von Missgeschicken ihres Volkes zu berichten – die Politik hatte dagegen einiges zu bieten.

Das fing schon mit der Wahl der Blütenkönigin an, die Bensheim repräsentieren soll. „Bis nach Bürstadt gefahren, sinn die Dolle – um die Bensheimer Blütenkönigin zu hole“.

Kritisiert wurde der Trend, alles „to go“ zu konsumieren. Es sei zwar gut, dass die Konsumenten in Bewegung bleiben, aber man könne es auch übertreiben. Dass Bensheim Auerbach nicht das Wasser reichen kann – Auerbach hat ein Schloss, Bensheim nur das Kirchberghäuschen – machte der Kerweparre am Ausflug des Bürgermeisters nach Heppenheim deutlich. Richter hatte das Heppenheimer Weinfest eröffnet und im Gegenzug eröffnete der Heppenheimer Rathauschef das Winzerfest in Bensheim.

Dass Auerbach etwas Besonderes ist, werde nicht nur in der Neujahrsansprache des Bürgermeisters deutlich, sondern zeige sich jedes Wochenende am Fürstenlager, wenn die Besucher ihre Autos bis nach Hochstädten parken. Die Lösung des Kerweparrers: Hochstädten als park&ride-Parkplatz einverleiben.

„Mit viel Geld installiert, aber von den Auerbachern ignoriert“ wurden die Bänke an der B 3. Probeweise sei jetzt eine Bank mit Rückenlehne ausgestattet worden, aber mit Sicht auf die Hauswand. So kam der Kerweparre zum Schluss, dass „Sitzbänke an der Hauptstraße einfach Humbug sind“.

Zwei bürgerliche Missgeschicke hatten es dann doch in die Kerweredd geschafft. Für ein Jahr hatte sich ein junger Auerbacher nach dem Abitur auf eine work-and-travel-Tour durch die Welt gemacht und nach 365 Tagen seine Heimkehr angekündigt. Als die Eltern ihren Sprössling am Flughafen abholen wollten, meldete sich der Junior telefonisch, um mitzuteilen, „dass er net komme könnt, er hätte den Abflug verpennt“. „Gestern passiert, heute glossiert“ schaffte es auch Hans Seibert als Privatmann und nicht als Politiker in den Kerwespruch. Bekannt als Sparbrötchen habe sich der Seibert Hans, „der viel macht, aber wenig kann“, im Internet ein Rohr für seinen Kachelofen besorgt und dieses dann an den Kachelofen angeschlossen. Beim Probefeuern sei allerdings kein Rauch aus dem Kamin gekommen, denn es war ein zweiter Kamin vorhanden und das Rohr war am falschen Kamin installiert. js

