Mit viel Herzblut den Unterricht gestaltet

Bensheim.„Alles hat ein Ende, auch die Zeit an der Karl Kübel Schule“: Mit diesen Worten hatten Angelika Fuchs-Schmidt und Elmar Graefen Schulleitung und Kollegium in der letzten Schulwoche zu ihrer Verabschiedungsfeier eingeladen.

So stand der Tag an der Kübel-Schule zwar insgesamt unter dem Motto „Wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit und den Unterricht in Zeiten von Corona?“, aber es gelang allen Beteiligten sehr überzeugend, diesen Titel am Mittag für eine gute Stunde leicht abzuwandeln in „Wie gestalten wir würdigen Abschied in Zeiten von Corona?“.

Freude, Dankbarkeit und der Rückblick auf die Arbeit in den letzten Jahren prägten die Themen der Feierstunde. In den Beiträgen von Fachkollegen, Personalrat und Schulleitung kam die große Anerkennung, die Angelika Fuchs-Schmidt und Elmar Graefen als fachkompetente, engagierte und innovative Lehrerpersönlichkeiten in Kollegium und Schülerschaft genossen, mit vielen Aspekten und in kreativer Weise zum Ausdruck. Beide waren Lehrkräfte mit Herz und Seele: zugewandt, einsatz- und entwicklungsbereit.

Blick in die Welt

Angelika Fuchs-Schmidt war nach ihrem Referendariat am Schuldorf Bergstraße und Einsätzen als angestellte Lehrerin an verschiedenen Schulen und Bildungseinrichtungen in der Region im August 2000 an die Karl-Kübel-Schule gekommen. Als Lehrerin für Französisch, Politik und Wirtschaft sowie Geschichte hat sie vielen Schülergenerationen die französische Sprache und Kultur nahegebracht, das Verständnis für Ziele und Institutionen der Europäischen Union geweckt und die Entwicklung von Fürstentümern über Nationalstaaten zu internationaler Zusammenarbeit nachgezeichnet. „Die Frau, die den Blick in die Welt an unserer Schule starkgemacht hat“, fasste Schulleiterin Ulrike Rüger ihr Wirken zusammen.

Die Lehrerin hatte über viele Jahre eng mit der Karl-Kübel-Schule bei der Initiierung und Organisation von Projekten kooperiert. Beispiele dazu waren eine Ausstellung zum Thema „Flucht und Migration“ und die Produktion einer Radiosendung zum UN-Milleniums-Entwicklungsziel „Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit“.

Andere Vorhaben, an denen sich Angelika Fuchs-Schmidt aktiv beteiligt hatte, waren ein Comenius-Projekt zum Thema Kinderarbeit in Kooperation mit mehreren Schulen europäischer Länder, die Planungsgruppe „Karl-Kübel-Schule als Europaschule“, die Durchführung eines schulweiten Aktionstages „Schule ohne Rassismus“, die Organisation eines Rollenspiels „Die Europäische Union: Aufbau, Organe, Zukunft“ und eine Ausstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Thema „Islamisten in Deutschland“ in Verbindung mit einer Veranstaltungs- und Vortragsreihe zum Islam als Weltreligion.

Der Viernheimer Elmar Graefen war rund 35 Jahre lang Lehrer für Mathematik und Physik. Seinen Vorbereitungsdienst hatte er in den 80er Jahren am Studienseminar für Gymnasien in Heppenheim absolviert. Seine Ausbildungsschule war in dieser Zeit die Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim. Nach einem „Intermezzo“ als Organisationprogrammierer in der Versicherungswirtschaft führte den Gymnasiallehrer Elmar Graefen sein Weg in das berufliche Schulwesen, und zwar zunächst an die Ludwig-Erhard-Schule in Frankfurt.

Seine Einsatzbereiche waren schon dort das Berufliche Gymnasium und die Fachoberschule. Mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 wechselte Elmar Graefen schrittweise nach Bensheim. 2008 wurde die Karl-Kübel-Schule schließlich seine Stammschule.

Dort war Elmar Graefen nicht nur kompetenter Lehrer für seine Fächer Mathematik und Physik, sondern immer wieder mit „viel Herzblut“ Tutor im Beruflichen Gymnasium und Klassenlehrer in der Fachoberschule. Er setzte sich in hohem Maße für seine Schüler ein, bot in den Monaten vor Abitur oder Abschlussprüfung zusätzlich zu seinem regulären Deputat Förderunterricht an und führte dazu die „nullte Stunde“ ein.

Das heißt, Schüler und Lehrer trafen sich um 7 Uhr vor Beginn des Unterrichts nach Stundenplan, um gezielt zu üben, Fragen zu klären und etwaige Kenntnislücken zu beseitigen. Auch Samstagsunterricht war für Elmar Graefen und seine Schüler kein Tabu.

Kein Wunder also, dass manch ein Schüler und gar nicht wenige Schülerinnen aus den Physik-Leistungskursen von Elmar Graefen sich nach dem Abitur für den Studiengang Physik entschieden.

Aber nicht nur für seine Schüler war Elmar Graefen unermüdlich im Einsatz. Er kooperierte bei der Unterrichtsvorbereitung eng mit seinen Fachkollegen, arbeitete über viele Jahre an der Erstellung der Aufgaben für das Landesabitur und bei der Erarbeitung des Kerncurriculums für das Fach Physik mit, war Jurymitglied für die Fächer Mathematik und Physik beim Wettbewerb „Jugend forscht“.

Fast schon „legendär“ war das Wirken von Elmar Graefen bei der Vorbereitung und Organisation des jährlichen Abiturballs des Beruflichen Gymnasiums. Die Finanzierung der großen Feier über den Verkauf von Kuchen und Torten bei verschiedenen Events der Schule lief unter seiner Regie.

Im Namen zahlloser Schülern, im Auftrag des Kollegiums und des Schulleitungsteams dankte die Schulleiterin Elmar Graefen und Angelika Fuchs-Schmidt für den herausragenden Einsatz, die konstruktive Zusammenarbeit, die stets freundliche, positive Haltung und die entwicklungsfreudige pädagogische Arbeit. Sie verabschiedete die beiden mit besten Wünschen für ihre persönliche Zukunft: Sie mögen Kraft und Raum gewinnen für wichtige persönliche Anliegen, neue Aufgaben und auch für mehr Ruhe. red

