Gronau.Wenn in der Zeitung von Frank Dingeldey zu lesen ist, dann steht das meistens im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Polizei-Hauptkommissars als Einstellungsberater und Opferschutzkoordinator beim Polizeipräsidium Südhessen in Heppenheim.

Seine in der Polizeiarbeit gesammelten Erfahrungen und umfassende Kenntnisse im Verkehrsrecht nutzt auch gerne der Ortsbeirat Gronau, in dem Dingeldey ehrenamtlich engagiert ist. Er ist in dem Gremium der Experte für alle verkehrspolitischen Fragen, die in Gronau aufkommen.

Seit 25 Jahren gehört Dingeldey dem Ortsbeirat an und ist damit seit dem Rückzug des früheren Führungsduos Jenal/Russ das dienstälteste Mitglied. Dafür wurde ihm in der vergangenen Sitzung sowohl von Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit als auch von Peter Jenal und Annemarie Russ (wie berichtet) gratuliert.