Mitarbeiterinnen im Rathaus verabschiedet

Bensheim.Zwei Verabschiedungen wurden kürzlich in kleinem Rahmen im Rathaus begangen: Karin Heß hat in diesem Jahr nach fast 23 Jahren ihren Dienst als Hausmeisterin und Reinigungskraft im Dorfgemeinschaftshaus Langwaden beendet, und Eugenie Böhm ist nach über 20 Jahren als Reinigungskraft im Dorfgemeinschaftshaus Gronau in den Ruhestand getreten.

Bürgermeister Rolf Richter dankte den beiden Mitarbeiterinnen für ihren langjährigen, zuverlässigen und nicht immer einfachen Dienst, den sie im Auftrag der Stadt Bensheim verrichtet haben. „Sie haben in all den Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet und mit dafür Sorge getragen, dass in den Dorfgemeinschaftshäusern Sauberkeit und Ordnung herrscht“, sagte Richter.

Unser Bild zeigt (v. l.) Bürgermeister Rolf Richter, die stellvertretende Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Maria Romero-Martin, Elke Ritter vom Personalrat und Karin Heß. ps/Bild: Stadt Bensheim

