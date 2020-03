Mitch Ryder und Engerling im Rex

Bensheim.Der Rockmusiker und Sänger Mitch Ryder (Bild) ist längst eine Musikerlegende. Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht der US-Amerikaner auf der Bühne und veröffentlichte in dieser Zeit 32 Alben.

Seinen ersten Hit hatte er 1965 mit „Jenny Take A Ride!“. In den 1970er Jahren wurde er in Deutschland durch seinen Auftritt in der WDR-Rockpalast-Nacht bekannt. Seit 1994 ist er hauptsächlich mit der deutschen Gruppe Engerling unterwegs, die geradlinigen Blues spielt.

Im Rahmen seiner „75th Birthday Tour“ werden Ryder und Engerling gemeinsam am Donnerstag (12.) im Bensheimer Musiktheater Rex gastieren. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

„Der leidenschaftliche Sänger und die Berliner Band passen musikalisch perfekt zusammen, ergänzen sich und zelebrieren urwüchsigen Rhythm & Blues“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Ryder zählt laut Keith Richards zu den aufregendsten Sängern in der Musikszene. „Inspiriert von James Brown und Motown singt er auch mit 75 Jahren immer noch den Blues aus tiefster Seele.“ red/Bild: Rex

