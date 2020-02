Mitgliederwerbung steht im Mittelpunkt

Auerbach.Bei der Jahreshauptversammlung des TC Auerbach im Clubhaus an der Lahnstraße begrüßte der Vorsitzende Thomas Nolden zahlreiche Mitglieder und gab zunächst einen Bericht über das zurückliegende Vereinsjahr. Sein Dank ging dabei besonders an die vielen fleißigen Helfer des Vereins, die sich bei der Pflege der Grünflächen und des Clubhauses engagiert hatten, und an das Technische Hilfswerk, das den TCA in bester nachbarschaftlicher Hilfe mit Manpower und Gerät bei der Beseitigung umsturzgefährdeter Bäume unterstützt hatte.

Um die Mitgliederzahl konstant zu halten, wirbt der Verein weiterhin verstärkt um neue Mitglieder. Der Vorstand will sich hierzu insbesondere um die Medienpräsenz des TCA kümmern. Auch hierbei haben sich einige Mitglieder zur Unterstützung bereiterklärt.

Um neue Mitglieder anzusprechen, bietet der TC Auerbach an jedem Donnerstag ab Saisonbeginn ein offenes Trainingsangebot für alle Interessierten an. Für Neu- oder Wiedereinsteiger wird hier die Möglichkeit geboten, das Tennisspielen auszuprobieren, ohne Vereinsmitglied zu sein. Alle Interessierten sind dazu willkommen, Tennisschläger sind vorhanden, geeignete Tennisschuhe sollten mitgebracht werden. Eine Anmeldung für den offenen Trainingsbetrieb am Donnerstag ist dabei nicht erforderlich, gerne kann natürlich der persönliche Kontakt über Thomas Nolden oder die anderen Vorstandsmitglieder aufgenommen werden. Auch die aktiven Mitglieder sind an den Donnerstagen eingeladen.

Der zweite Vorsitzende Heinz Schmieder ergänzte die Ausführungen um einen Bericht über die gelungene Herbstwanderung der Vereinsmitglieder in Heppenheim. Weitere Veranstaltungen dieser Art sind für das neue Jahr geplant. Im Bericht des neuen Kassenwarts Udo Willgerodt spiegelten sich die leicht gesunkene Mitgliederzahl sowie die Aufwendungen für einige unvorhergesehene Instandsetzungen wider. Um dies aufzufangen, hatte sich der Verein zu einer Erhöhung der im regionalen Vergleich sehr günstigen Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2020 entschlossen.

Plätze in gutem Zustand

Bei Platzwart Michael von Gerichten stand die Erneuerung der technischen Ausstattung im Mittelpunkt seines Berichts. Weiterhin hob er den außerordentlich guten Zustand der Plätze seit der Erneuerung vor drei Jahren hervor. Besondere Erwähnung fand auch der große Einsatz der Vereinsmitglieder bei allen Aktionen, bei denen Hilfe und Unterstützung gefragt sind, sei es der Platzaufbau und -abbau sowie die Pflege der Anlagen. In der zurückliegenden Saison waren drei Mannschaften des TC Auerbach (Damen sowie Herren 50 und 60) erfolgreich im Einsatz, wie Sportwart Armin Krieg berichtete. Die Damenmannschaft konnte ein Platz im Mittelfeld der Bezirksliga behaupten.

Die Herren 60 errangen den Vizemeister in der Bezirksoberliga. Die Herren 50 Mannschaft konnte in der Kreisliga ebenfalls den Vizemeistertitel gewinnen. In der Saison 2020 wird der Verein weiterhin mit drei Mannschaften vertreten sein. Neben den Herren 60, die weiter in der Bezirksoberliga antreten, wird die Damenmannschaft jetzt auch als Damen 60 in der Bezirksliga vertreten sein und ihre Spiele jeweils sonntagnachmittags austragen. Die Herren 50 Mannschaft wird in der Kreisliga starten. Im Spielbetrieb des Vereins plant der Sportwart für die Saison 2020 wieder zahlreiche Aktionen. Zur Vorbereitung auf die neue Saison ist ein Trainingscamp für Vereinsmitglieder Ende Mai geplant. Die Premiere in der Saison 2019 war ein großer Erfolg. Weiterhin sind regelmäßig vereinsinterne Schleifchenturniere sowie Herren- und Damen-Doppelturniere an den Wochenenden vorgesehen. Auch das vom Verein organisierte Jugendtraining wird weitergeführt, berichtete Armin Krieg, der das Amt des Jugendwartes kommissarisch mit ausübt.

Dank an Albert Kolb

Kerstin Weidemann als Vergnügungswart bedankte sich für die große Unterstützung durch die Vereinsmitglieder bei der Vorbereitung und Durchführung aller Veranstaltungen und berichtete über die gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Diese fanden einen guten Zuspruch und sprechen für das äußerst aktive Vereinsleben.

Weitere Aktionen wie eine Wanderung und ein Skatturnier sind geplant. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Zum Ende der Versammlung sprach der Vorsitzende einen Dank an Albert Kolb aus, der sich im vergangenen Jahr besonders erfolgreich bei der Suche nach Unterstützern und Sponsoren für den Verein engagiert hatte. net

