Mitte August rücken die Bagger an

Thomas Tritsch

Bensheim. In Bensheim wird weiter fleißig abgerissen. Nach dem Haus am Markt fällt demnächst auch das ehemalige EKZ in der Weststadt. Seit Montag hat der Immobilienentwickler BPD die Genehmigung zum Rückbau der Gebäude.

An der Ecke Wormser Straße und Moselstraße sollen Mitte August die Bagger anrücken. Danach erfolgt eine sukzessive

