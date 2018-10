Mittelalterliches Lichterfest

Bensheim.Das erste Mysticum im vergangenen Jahr hat Mut gemacht, die Veranstaltung, die zu einem richtigen Familienfest wurde, zu wiederholen.

Mit Lagerfeuer, Fackeln und Beleuchtung, dem Drachenvolk aus Lindenfels, mittelalterlichen Tänzen mit dem historischen Tanzkreis und der Tanzgruppe Arabesce und Gaukler Nils hat sich der Verein Sterntaler wieder vieles für das mittelalterliche Lichterfest am Sonntag, 4. November, von 14 bis 19 in den Drachenbergen am Berliner Ring einfallen lassen.

Eintritt ist frei

Für das Spektakel in Mittelalteratmosphäre ist der Eintritt frei. Groß und Klein können einem Schmied bei seinem Handwerk zuschauen, miterleben, wie Seile hergestellt werden oder können sich vom Pinselschlumpf schminken lassen.

Diesmal ist auch ein Workshop für Kinder dabei mit dem Team Museumspädagogik vom Kloster Lorsch. Für leckeren Gaumenschmaus wird ebenfalls gesorgt sein. Mit dem Fest wird der jährliche Spendenmarathon für den Weiterbau der Drachenberge gestartet. Ziel mit den diesjährigen Spenden ist die Umsetzung der „Hexenbühne“ für das zukünftige Ritterdorf. red

