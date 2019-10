Mittelalterliches Lichterfest

Bensheim.Auch in diesem Jahr findet wieder das Mystikum, ein mittelalterliches Familienfest zum Mitmachen und Zuschauen in den Drachenbergen statt. Mit Lagerfeuer, Fackeln und Beleuchtung, dem Drachenvolk aus Lindenfels, mittelalterlicher Musik und Tänzen sowie dem Glöckchengaukler hat sich der Förderverein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume einiges für das Lichterfest am Sonntag (3.) von 14 bis 19 Uhr in den Drachenbergen am Berliner Ring einfallen lassen.

Für das Spektakel ist der Eintritt frei. Gäste können einem Schmied bei seinem Handwerk zuschauen, miterleben, wie kleine Holztiere geschnitzt oder Seile hergestellt werden. Ein Workshop für Kinder mit dem Team Museumspädagogik vom Kloster Lorsch findet ebenfalls statt.

Kinder können sich beim Bogenschießen ausprobieren. Außerdem wird eine 30 Zentimeter große Bronzeglocke für die Drachenberge bei einer Kinder-Mitmachaktion gegossen. Diese wird dann nachmittags den Endspurt zum Spendenmarathon des Vereins einläuten.

In diesem Jahr sammelt der Verein für eine kleine Holzkirche, die auf dem Berg im Ritterdorf der Drachenberge ihren Platz finden wird. Diese beinhaltet vier Schlafplätze für Erlebnisübernachtungen und im Außenbereich Rollenspielangebote für die Kinder.

Für leckeren Gaumenschmaus wird ebenfalls beim Mystikum gesorgt sein. Neben den üblichen Speisen und Getränken wird ein Spanferkel gegrillt. Für die Kinder gibt es Stockbrotteig und „Draffeln“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.10.2019