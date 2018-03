Mittler zwischen Mensch und Tier

Anzeige

Bensheim.Pferdemediator Timo Ameruoso vermittelt zwischen zwei Welten: Pferd und Mensch. Der ehemalige Springreiter sitzt seit einem Verkehrsunfall im Rollstuhl. Er hat sich nach vielen Jahren voller Rückschläge und Anstrengungen seinen Lebensmut wieder gefunden und sich zurück ins Leben und aufs Pferd gekämpft. Heute ist Ameruoso auf der ganzen Welt unterwegs, als Pferdemediator und auch als Motivationstrainer hält er Vorträge in Großkonzernen und tritt in Radio und Fernsehen auf.

Im März war er auf dem Hof Vollhardt, der Heimat der Islandpferdefreunde Bensheim, zum Praxistag mit Einzeltraining zu Gast. Die Ziele der Teilnehmer waren unterschiedlich: Gelassenheitstraining, Rangordnungsübungen im Roundpen, Satteln und Reiten, freies Einsteigen in den Pferdehänger.

Einsteigen in den Anhänger

Beim Einführungsgespräch gab ein erstes Aha-Erlebnis, als es ums Einsteigen in den Pferdeanhänger ging. Timo Ameruoso erklärte, warum die Tiere sich vor dieser Herausforderung scheuen. „Pferde kommunizieren nonverbal, da hilft das viele Einreden aufs Pferd auch nicht, um es zum Einsteigen zu überzeugen“, erläuterte er. Das klang einleuchtend und genau so verlief der Rest des Tages auch. Ameruoso erklärte leicht verständlich anhand des natürlichen Herdenverhaltens, wieso das Pferd jetzt gerade so und nicht anders reagiert. Der Mediator versteht es, ohne Gewalt und Konditionierung die Beziehung zwischen Pferd und Mensch zu verbessern.