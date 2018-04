Anzeige

Bensheim.Was haben wir doch dieses Jahr so alles erlebt, dachte sich so manch ein Mittwochssportler, der sich jüngst zur gut besuchten Hauptversammlung in der Gaststätte „Treffpunkt“ in Bensheim eingefunden hatte. In Abwesenheit des ersten Vorsitzenden Josef Fertig, der aus privaten Gründen entschuldigt war, begrüßte Achim Waldmann die Mitglieder, fasste das abgelaufene Vereinsjahr kurzweilig zusammen und ließ vor dem geistigen Auge die große Zahl der Aktivitäten und Höhepunkte nochmals aufleben.

Nach dem Bericht des Kassenwartes Dirk Peter und der Bestätigung durch die beiden Kassenprüfer Jo Rummel und Franz Schaider ging der Dank an alle Helfer und Organisatoren der vielfältigen Veranstaltungen, die das abgelaufene Vereinsjahr mit Leben gefüllt hatten und so mit ihrem Engagement auch wieder zu zwei Spendenübergaben an ortsansässige Vereine führten.

Mit den Einnahmen des Neujahrskonzertes mit der Merck-Philharmonie, das durch die Mittwochssportler organisiert und bewirtet wird, konnten dem Bensheimer Netz 1500 Euro übergeben werden. Weitere 700 Euro flossen der Bensheimer Tafel im Rahmen des Sponsorenlaufes zu, an welchem sich die durchtrainierten Herren von ihrer besten Seite zeigten und dem schwierigen Geläuf so manche Laufrunde abrangen.