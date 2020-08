Mittwochssportler spenden an Tafel und Bensheimer Netz

BENSHEIM.Die Mittwochssportler sind in Bensheim eine feste Größe. Sport steht natürlich oben an, aber auch Geselligkeit hat ihren Platz im Vereinsleben, ebenso das Engagement für die Gesellschaft über die Grenzen der eigenen Gruppierung hinaus. Jetzt hat die Gruppe Spenden über jeweils 1250 Euro an die Bensheimer Tafel und das Bensheimer Netz übergeben.

Die Spende ist Teil des Erlöses aus einem Neujahrskonzert mit der Darmstädter Merck Philharmonie. Die Mittwochssportler knüpfen mit der Spendenübergabe an eine Gepflogenheit der vergangenen Jahre an. Auch da wurden nach Neujahrskonzerten sozial engagierte Organisationen vor Ort finanziell unterstützt.

Aufgrund der Corona-Pandemie stand die offizielle Spendenübergabe in diesem Jahre allerdings später wie üblich im Kalender. Ob die Corona-Krise Einfluss auf künftige Spenden habe, werde sich weisen, erklären die Mittwochssportler. Der Vorstand mit Achim Weidmann an der Spitze habe die Hoffnung, dass auch künftig zumindest ein kleiner Beitrag geleistet werden könne, um Hilfsprojekte zu fördern. Das Bild zeigt die Spendenübergabe an die Tafel und das Bensheimer Netz, vorne (von links): Michael Kayser, Zweiter Vorsitzender Mittwochssportler, Petra Rettig und Nicole Rußmann, Bensheimer Netz, Mariette Rettig, Bensheimer Tafel, und Achim Weidmann, Vorsitzender Mittwochssportler. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.08.2020