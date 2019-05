Mittwochssportler spenden für die Tafel

Bensheim.Seit vielen Jahren unterstützen die Mittwochssportler ortsansässige, sozial engagierte Organisationen und Vereine in Bensheim mit einer Spende, die sich aus einem Teil der Erlöse aus dem Neujahrskonzert mit der Darmstädter Merck Philharmonie ergibt.

Auch in diesem Jahr honorieren die Mittwochssportler das Engagement der Bensheimer Tafel mit einer Spende über die Höhe von 1250 Euro. Das Team um Mariette Rettig, in welchem sich übrigens auch einige Mittwochssportler engagieren, leistet in der Region vorbildlichen, ehrenamtlichen Einsatz, der erneut gerne die Unterstützung der Sportgruppe gefunden hat.

Mariette Rettig begrüßte die sportlichen Spender in den Räumlichkeiten der Tafel und bedankte sich erfreut beim Vorstand der Mittwochssportler Achim Weidmann.

Der Dank der Mittwochssportler geht an dieser Stelle an alle Besucher, Unterstützer und Helfer des Neujahrskonzertes, die solche regelmäßige Spendenübergaben erst ermöglichen. red/Bild: Lotz

