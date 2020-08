Mobilität und Erreichbarkeit sind die Top-Themen

Bensheim.Die „Dorfentwicklung“ in Bensheim ist mit einer Online-Beteiligung gestartet. Die Auswertung der Umfrageergebnisse liegt mittlerweile vor: Insgesamt wurden 52 Eingaben gemacht, die wiederum über 250 Beiträge zu den ländlichen Stadtteilen sowie der Gesamtstadt und auch zu den verschiedenen anderen Themen enthalten.

Die meisten Beiträge bezogen sich auf Hochstädten, Fehlheim und Schwanheim. Eher weniger Input gab es zu Zell, Gronau, Schönberg, Langwaden und Wilmshausen.

Top-Thema über alle Stadtteile hinweg waren Beiträge zu Mobilität und Erreichbarkeit sowie unterschiedliche Anliegen bezüglich der Daseinsvorsorge (zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, Handwerk/Dienstleistungen, Apotheken, Arzt- und andere Praxen sowie soziale und Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Seniorenangebote). Neben zahlreichen Stärken und Schwächen wurden auch einige Projektvorschläge genannt.

Ergebnisse online abrufbar

Die Ergebnisse sind auf der Homepage www.dorfentwicklung-bensheim.de/neuigkeiten/ abrufbar. Bei Bedarf kann die Dokumentation auch beim Team Stadtplanung und Demographie der Stadt Bensheim angefragt werden, Kontakt Telefon 06251/14291.

Die im Rahmen der Beteiligung zum Prozess gestellten Fragen samt Antworten sind ebenfalls auf der Homepage unter „FAQ“ zu finden.

Die Ergebnisse der Online-Beteiligung sind ein erster Schritt im Beteiligungsprozess und Basis für die Erstellung des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes für Bensheim. Die einzelnen Anregungen und ersten Projektvorschläge werden zunächst Grundlage für das Bürgerforum am 16. September sein, zu dem öffentlich eingeladen wird. Im Rahmen dieses Forums gibt es die Möglichkeit, Stärken und Schwächen der Stadtteile weiter zu ergänzen und die Projektvorschläge zu kommentieren. Außerdem sollen die Handlungsschwerpunkte in den einzelnen Stadtteilen und der Gesamtstadt besonders in den Fokus gerückt werden.

Bürgerforum am 16. September

In das Forum einfließen werden außerdem die Ergebnisse der Ortsteilspaziergänge, die mit den Ortsvorstehern und weiteren Vertretern der Stadtteile im August geplant sind.

Nähere Informationen zum Bürgerforum am 16. September, wie Ort, Uhrzeit und besondere Corona-bedingte Modalitäten folgen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.08.2020