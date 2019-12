Model Victoria Jancke als neue Patin

Bensheim.Das goldene Reh der Bambi-Verleihung und der gleichnamigen Stiftung, Tribute to Bambi, steht nicht nur für Deutschlands wichtigsten Medienpreis, sondern auch für tatkräftige Hilfe, wenn es um Kinder in Not geht. Die Stiftung setzt sich dafür ein, schwer erkrankte, wirtschaftlich benachteiligte oder seelisch verletzte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Es geht dabei vor allem darum, allen Kindern die Möglichkeit auf ein unbeschwertes, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Nach diesen Grundsätzen wurde auch Active Learning 2017 erstmals von der Stiftung ausgezeichnet und gefördert. Im Jahr 2019 angekommen, wurde diese Förderung nun fortgesetzt und nochmals intensiviert. Active Learning freut sich aber vor allem darüber, mit der Bambi-Stiftung eine treue Wegbegleiterin gefunden zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Genauso froh ist Active Learning über den Zugewinn einer neuen offiziellen Vereinspatin. Denn mit dem kampfsportbegeisterten Model, Victoria Jancke, hat man sich bereits während des Bambi-Charity-Events auf Anhieb gut verstanden und möchte auch zukünftig eng miteinander zusammenarbeiten. „Die Aufgabe eines Künstlers ist es, die Ruhe zu durchbrechen und auf Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Mit der Tribute-to-Bambi-Stiftung wird nicht auf Missstände aufmerksam gemacht, sondern auch etwas dagegen getan. Daher freue ich mich sehr, die Patenschaft des Projektes Active Learning zu übernehmen“, so Victoria Jancke.

Ihr Ziel sei es schon immer gewesen, sich für soziale Projekte einzusetzen. Aus persönlicher Erfahrung wisse sie, wie wichtig Sport für die Entwicklung ist, gerade in der Kindheit und Jugendzeit.

Victoria Jancke erzählt: „Ich selbst komme aus einer sozial schwächeren Familie und musste mir sehr viel selbst erkämpfen und hart erarbeiten.“ Trotz einer Sprachstörung und Leserechtschreibschwäche sowie zwei Jahren Sonderklasse und mit täglichen Sprachtrainings sei es ihr gelungen, nicht sitzen zu bleiben, auf eine Realschule zu kommen und nachher sogar eine Abiturempfehlung zu erhalten. Als eine der Besten habe sie dann im Abitur abgeschlossen und das Bachelorstudium mit einer Note von 1,3 bestanden. „Nebenbei habe ich immer Sport betrieben, fleißig gelernt und für meine Ziele als Model, Schauspielerin und Influencerin gekämpft. Daher freue ich mich sehr, Active Learning als neue Patin zu unterstützen“ – einen Verein, der allen Kindern die gleiche Chance gebe, sich geistig und körperlich weiterzuentwickeln. „Denn wenn du Menschen hast, die dir eine Chance geben, du selbst an dich glaubst und vor allem niemals aufgibst, kannst du alles erreichen und eine starke Persönlichkeit werden“, beton die neue Patin.

„Mit viel Herzblut und Einsatz“

Die Brüder Lerchl – Hauke, Yves und Henrik –, die den Verein auch in diesem Jahr beim Bambi-Charity-Event vertraten, sind überaus glücklich über die Anerkennung, die ihr Projekt deutschlandweit erfährt: „Wir sind im Grunde ein kleiner Verein. Aber wir konnten über die Jahre zeigen, dass mit viel Herzblut und Einsatz auch ein kleines Lichtlein für viel Anerkennung und Aufmerksamkeit sorgen kann. Wir möchten deshalb alle ermutigen, niemals mit ihrer sozialen Arbeit aufzuhören. Wir wissen selbst nur zu gut, dass soziale Arbeit – vor allem wenn man sie neben den Hauptberufen macht – viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt.“

Was die Kinder einem letztlich zurückgeben, das sei einfach fantastisch und mit nichts zu vergleichen, so die drei Brüder. Trotzdem tue es in den schwierigeren Phasen eines kleinen Projekts auch unheimlich gut, die nötige Unterstützung sowohl moralisch als auch monetär zu bekommen, um die eigene Arbeit überhaupt fortführen zu können.

„Wir haben noch viele Ideen und würden uns freuen, wenn wir weiterhin für das Wohl der Kinder an der Bergstraße einstehen können“, so das Resümee der Brüder Lerchl über ihren nun bald zehn Jahre andauernden sozialen Einsatz im Rahmen des Projekts Active Learning. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019