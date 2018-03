Moderne Bürowelten mit Blick ins Grüne

Anzeige

Baudezernent Sachwitz hob in seiner Ansprache die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und der Tochtergesellschaft MEGB hervor, die für die Vermarktung der Grundstücke im Stubenwald verantwortlich zeichnet. Der Erste Stadtrat attestierte zudem, dass man mit dem Neubau Maßstäbe und hohe technische Standards setze.

Besonders berücksichtigt werden nach Angaben von Vollack die Themen Akustik, Licht und Gesundheit. So werden spezielle Deckenelemente eingebaut, die bei geringen Betriebs- und Folgekosten die Räumlichkeiten heizen, kühlen und lüften. Die Temperaturregelung könne in kleinen Zonen erfolgen, was wesentlich zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beitrage. In den Besprechungszimmern wird beispielsweise der CO2-Wert gemessen und bei Bedarf Frischluft zugeführt – damit es kreativ und munter in die nächste Runde gehen kann.

„Klare Formensprache“

Darüber hinaus unterstützt der Einsatz von Hybriddeckenelementen eine gute Raumakustik und ermöglicht eine flexible Aufteilung. Zur Qualitätssicherung des Gebäudes werde vor Fertigstellung noch ein sogenannter Blower-Door-Test durchgeführt.

Hervorgehoben wurde vom Bauherrn zudem die „klare Formensprache des Gebäudes“. Durch die großen Fensterflächen sollen die Mieter einen unverbaubaren Blick ins Grüne Richtung Bergstraße genießen. Die Flächen auf allen fünf Stockwerken lassen sich in zwei Bereiche aufteilen, sind alternativ aber auch als zusammenhängende Einheit planbar. „Dass wir den Unternehmen exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Bürolösungen bieten, ohne dass sie selbst investieren müssen, stößt auf großes Interesse“, erläuterte Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe.

Nur für das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss im Vista laufen derzeit noch Gespräche. Zwei Drittel der Fläche sind bereits vergeben. Hauptmieter im zweiten und dritten Obergeschoss ist Fico, in Bensheim besser bekannt unter dem Namen Tonbeller. Der IT-Spezialist und Anbieter von Softwarelösungen hat seinen bisherigen Stammsitz an der Werner-von-Siemens-Straße bekanntlich an Dentsply Sirona verkauft.

Im Spätsommer bezugsfertig

Bucher & Suter, ein ebenfalls international tätiger Softwarespezialist, wird seinen Standort von Heppenheim nach Bensheim verlagern. Das Unternehmen wird mit seinen Räumlichkeiten in der obersten Etage von den Vorzügen im Vista profitieren.

Im Spätsommer 2018 sollen die Arbeitswelten bezugsfertig sein. Läuft alles weiterhin nach Plan und so reibungslos wie beim Richtfest, sollte dem Vorhaben nichts im Weg stehen. Der Innenausbau schreitet voran, der Richtspruch von Stefan Böhm (Firma Ehrhardt und Hellmann) fand Anklang – und da auch das Weinglas traditionell zu Bruch ging, dürfte eine termingerechte Vollendung eine ausgemachte Sache sein.

Der Dank der Geschäftsführung galt dann auch in erster Linie den Handwerkern, die in den vergangenen Wochen bei klirrender Kälte ihrem Job nachgingen. Dass man mit Bensheim den richtigen Standort für das Großprojekt gefunden habe, verdeutlichten die Vollack-Verantwortlichen mit einem Lob für die gute Verkehrsanbindung und die Infrastruktur. Zur Investitionssumme wurden keine Angaben gemacht.

Auf dem Vista-Grundstück werden bis zur Fertigstellung noch 130 Parkplätze und überdachte Fahrradstellplätze angelegt. Außerdem sollen Ladestationen für E-Autos und E-Bikes zur Verfügung stehen. Dafür interessierten sich die kleinen Bauhelfer am Montag weniger. Sie waren allerdings fasziniert vom Kran, der den Richtkranz in die Höhe zog und hielten so tapfer bis zum Ende der kurzen Ansprachen durch.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018