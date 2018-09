Moderne Lern-Container an der GSS

Bensheim. An der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim bewegt sich was: Nach der Einführung von Thomas Stricker im Juni als neuem stellvertretenden Schulleiter wurde vor kurzem mit der Sanierung des Westtrakts begonnen.Weil während der Umbauzeit von einem Jahr 32 Klassenzimmer nicht nutzbar sind, ziehen Klassen der Jahrgänge sieben bis zehn in provisorische Lernräume auf dem nördlichen Schulgelände.

Der Begriff Container geht Thomas Stricker schwer über die Lippen. Er spricht lieber von „Raumtainern“. In der Tat haben die modernen Elemente in Modulbauweise wenig gemein mit den stapelbaren Behelfskartons von einst. Die Ausweichquartiere besitzen einen effektiven Lärmschutz, bieten ausreichend Platz und ermöglichen angenehme Raumtemperaturen durch Sonnenschutzrollos und Heizungen. Auch Internet, Telefonie und ein Wasseranschluss sind verfügbar. Außerdem ist das mobile Gebäude komplett in das Sicherheitssystem der Schule integriert. „Es handelt sich dabei um vollwertige Klassenräume“, so Stricker, der neben den Bereichen Sicherheit und Personal auch die Sanierungsmaßnahmen begleitet.

Bei einem Blick ins Innere des dreigeschossigen Modulbaus fallen die hölzernen Treppenhäuser, das lückenlose Brandschutzkonzept und die großen Klassenzimmer auf. Stricker bezeichnet den Bau als alltagstauglich und bedarfsgerecht. In den Klassenräumen herrscht kaum nüchternes Container-Flair.

Insgesamt 24 Zimmer bieten Platz für den Unterricht von rund 500 Schülern aus allen drei Schulformen. Sowohl die Schulstarter der Klassen fünf und sechs wie auch die Oberstufenschüler können im Hauptgebäude bleiben. Wenn die Maßnahmen im Westflügel beendet sind werde sich die GSS rundum modern und konzeptuell einheitlich präsentieren, so Schulleiterin Angela Lüdtke. tr

