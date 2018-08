Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein beginnt sein Programm für die zweite Jahreshälfte am Mittwoch, 12. September, um 19.30 Uhr mit einem Vortrag von Eldad Stobezki, Frankfurt: „Moderne Literatur aus Israel“.

Der Literaturkenner und Linguist wird eine Auswahl zeitgenössischer jüdischer Literatur präsentieren, die in den letzten zwei Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Sachbücher, Memoiren, Romane, Gedichte – es geht um eine breite Palette von Themen: Ursachen und Folgen der Schoa, das moderne Leben in Israel mit all der Gegensätzlichkeit der Kulturen und auch der Israel-Palästina-Konflikt.

Am Mittwoch, 3. Oktober, um 17 Uhr (Tag der Deutschen Einheit) gibt es ein Konzert mit herausragenden Solisten: „Jüdische Komponisten der Renaissance“. Sowohl an den prächtigen Fürstenhöfen Italiens als auch in den Niederlanden und am Hof von Elisabeth I. in London waren jüdische Musiker gefragt, wie Guglielmo da Pesaro, die Familien Bassano und Lupo aus der Venezianischen Schule und Salomone Rossi. Im Konzert erklingt eine Auswahl ihrer Werke – kunstvoll-polyphone Fantasien und Tanzsätze aus dem 15. bis 17. Jahrhundert.

Es musizieren drei Viola da Gamba-Spieler: Sven Lamberti-Meng, Markus Steiner und Véronique Simons-Less sowie Johannes Vogt, Laute. Am Freitag, 9. November, wird in Kooperation mit dem Museum der Stadt Bensheim dort eine Ausstellung eröffnet: „Frédéric Pajac – Ungewisses Manifest“ Es werden die Tuschezeichnungen zu sehen sein, die als Illustration zu Walter Benjamins philosophischem Werk entstanden sind.

Am Mittwoch, 6. Dezember, beschließt Berthold Mäurer das Programm mit einer Lesung aus dem Werk von Peter Altenberg, einem Schriftsteller, der von 1859-1919 in Wien lebte. Marielle Peters an der Harfe ergänzt die Dichtung mit musikalischer Begleitung. red

