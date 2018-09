Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein lädt zu seinem ersten Vortrag nach der Sommerpause ein: Am Mittwoch, 12. September, um 19.30 Uhr spricht Eldad Stobezki, Frankfurt, in der früheren Synagoge (Bachgasse 28) über „Moderne Literatur aus Israel“.

Der Literaturkenner, Linguist und Übersetzer präsentiert eine Auswahl zeitgenössischer jüdischer Literatur, die in den letzten zwei Jahren in deutscher Sprache erschienen ist und Israel und Deutschland verbindet.

„Es ist nicht nur der Krieg, der den Alltag und den Buchmarkt in Israel beherrscht. Aharon Appelfeld, David Grossman, Amos Oz, Lizzie Doron, Mira Magen, Meir Shalev, und andere wichtige Autoren erzählen von unterschiedlichen Themen – vom Gegensatz und der Koexistenz der Kulturen, von einem oft auch banalen Alltag in einer Krisenregion.“

Es geht auch immer wieder um Ursachen und Folgen der Schoa in Form von Sachbüchern, Romanen, Memoiren oder Gedichten. Als Beispiele nennt er die Lebensbeschreibungen von Charlotte Salomon („Es ist mein ganzes Leben“, Biografie von Margret Greiner) und Francoise Frenkel („Nichts um sein Haupt zu betten“), die Anfang der 40er Jahre in Frankreich lebten.

Eine Neuerscheinung ist „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz, der seine Flucht aus Berlin nach der Pogromnacht im November 1938 beschreibt. Zu seinen weiteren Empfehlungen zählt der Roman „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, 1942 erschienen.

Themen israelischer Verlage, die einen Bezug zu Deutschland haben sind „Grunewald im Orient“, von Thomas Sparr, über die Geschichte des Bauhauses und „Willkommen im Gelobten Land?“ von Jörg Armbruster über die deutschstämmigen Juden, die Jeckes.

Zwei Autorinnen haben das moderne Leben in Israel zum Thema: In ihrem Roman „Sweet Occupation“ behandelt Lizzie Doron den Israel-Palästina Konflikt und in „Lügnerin“ beschreibt Ayelet Gundar-Goshen das Leben junger Israelis in Tel Aviv und die Macht der Medien. red

