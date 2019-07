Moderne Verfahren der Quantenmedizin

Bensheim.Die Ortsgruppe Bensheim des Bundesverbands Zeckenkrankheiten lädt zu einem Treffen am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Caritas (Raum 001) in der Klostergasse 5 a in Bensheim ein. Thema des Vortrags: „Bioscan – neue Verfahren aus der Quantenmedizin“.

In der Ankündigung heißt es: Die Wissenschaft und die Technik bieten inzwischen hochqualitative Messverfahren aus dem Bereich der Quantenmedizin an.

Am Infoabend soll den Mitgliedern sowie interessierten Gästen anhand eines Bioscans aus dem Bereich der Quanten-Resonanz-Magnet-Analyse demonstriert werden, was diese Verfahren leisten können. Der Bioscan – ein neues Verfahren aus der Quantenmedizin – führt eine umfangreiche bioenergetische Spektralanalyse durch und präsentiert das Ergebnis sofort in der Auswertung. Diese Auswertung erfolgt über ausführliche Protokolle mit grafischer Darstellung unterteilt nach den verschiedenen Analysegebieten.

Die Analyse umfasst unter anderem Körperfunktionen, Organe, Vitamine, Spurenelemente, Schwermetalle, Homotoxine, Aminosäuren, Allergieanfälligkeiten und wird den Teilnehmer auf einem USB-Stick mitgegeben zur weiteren Verwendung bei einem Therapeuten.

„Ganzheitliche Betrachtung“

Die Datei auf dem Gerät wird aus Datenschutzgründen sofort wieder gelöscht. „Wir sehen es als eine orientierende Methoden an, die natürlich weder einen Arzt, Diagnostik oder wissenschaftliche Methode ersetzen kann und soll. Jeder kann für sich das Ergebnis mit seiner persönlichen Gesundheitslage vergleichen. Es ist wie die TCM eine ganzheitliche Betrachtung“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Wer sich nicht nur informieren, sondern auch einen Scan durchführen möchte, zahlt einen Unkostenbeitrag. Es wird um Anmeldung gebeten, da die Plätze im Mehrgenerationenhaus begrenzt sind.

Kontakt über die Geschäftsstelle des Bundesverbands Zecken-Krankheiten – Neurotrope Erreger, Werrastraße 60, Telefon 06251/61820 (keine Beratungshotline); Fax 06251/849731; E-Mail schmedt@bzk-online.de. red

Info: Nähere Infos unter https://www.bzk-online.de/verein/workshops/

