Mönchbachweg und Weiherhaus

Bensheim.Die Bewohner des Neubaugebietes Euler sollen eine gute Anbindung zu Fuß und per Rad in die Innenstadt erhalten. Daher hatten die Grünen im Dezember die Einstellung der nötigen Mittel zur Pflasterung des Mönchbachweges am Friedhof vorgeschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Streng genommen hatte damals öffentlich die Koalition aus CDU, GLB und BfB einen entsprechenden Antrag zum Haushaltsplanentwurf eingebracht – aber nach dem Aus des Dreierbündnisses Anfang dieses Jahres spielen solche Differenzierungen offenkundig keine Rolle mehr.

Wie auch immer: Die Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen ausgeführt. „Wir freuen uns, dass zusätzlich auch eine Straßenbeleuchtung installiert wurde – selbstverständlich mit LED-Beleuchtung – und damit eine erhebliche Verbesserung erzielt wurde“, teilt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit.

Wenn das Neubaugebiet abgeschlossen ist, wird gemäß Bebauungsplan der Mönchbachweg entlang des Meerbaches bis zur Kreuzung Friedhofstraße/Hemsbergstraße führen und damit nochmals eine Verbesserung herbeigeführt, erklärt Stadtverordneter Moritz Müller.

Platzmitte gestalten

Eine weitere Verbesserung auf Vorschlag der Grünen Liste sei die Fassung und Gestaltung der Platzmitte des Weiherhausstadions mit einer Sitzbank und der Wegnahme der Garagen. Mit dem Neubau der TSV und dem neuen Sportfunktionsgebäude konnten fast alle Garagen mit ihren Lagerflächen umziehen und dann in der Platzmitte entfallen.

Zugesagt war auch ein einheitlicher Bodenbelag in der Platzmitte und die Entfernung der Absenkung, die immer zu einer großen Pfütze mitten im Weg führt. Die Grünen gehen davon aus, dass diese Reparatur noch in diesem Jahr erfolgen wird.

Die Fraktion der Grünen Liste befasst sich in ihrer Sitzung mit Überlegungen zu weiteren konkreten Verbesserungsvorschlägen für das Stadtgebiet. Sie tagt am heutigen Dienstag (18.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße, unter Einhaltung der Coronabedingungen. Interessierte sind willkommen. red/dr

