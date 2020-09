Mohács bittet um Unterstützung

Bensheim.Ferenc Csorbai, Bürgermeister in Bensheims Partnerstadt Mohács, hat in einem Schreiben an Bürgermeister Rolf Richter auf die Situation von indigenen Minderheiten in der Europäischen Union hingewiesen.

„Jeder zehnte Bürger in der EU gehört einer indigenen Minderheit an, weshalb ich es als unsere gemeinsame Verantwortung betrachte, allen europäischen nationalen Minderheiten in der EU angemessene Lebensbedingungen zu gewährleisten“, heißt es in dem Schreiben. Csorbai weist auf den „Minority Safe Pack“ hin, der das Ziel verfolgt, den in der Mehrzahl von nationalen Minderheiten bewohnten Gebieten zusätzliche Ressourcen von der EU zu ermöglichen, um ihr Überleben zu sichern und die sprachliche und kulturelle Vielfalt der EU zu erhalten.

Ferenc Csorbai bittet darum, dass sich möglichst viele an einer Unterschriftenaktion beteiligen, um auf diese Initiative aufmerksam zu machen. Weitere Informationen: www.nationalregions.eu. ps

