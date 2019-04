Mohács-Freunde begrüßen 200. Mitglied

Siegfried Hess (r.) wurde von Reinhard Grohrock als 200. Mitglied im Freundes-kreis Mohács begrüßt. © Sigi Müller

Bensheim.Eine Ehrung, die Bekanntgabe des 200. Mitgliedes sowie der ausführliche Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer standen im Mittelpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács.

Die außerordentliche Zusammenkunft war notwendig geworden, nachdem die beiden Kassenprüfer bei der Mitgliederversammlung im März, aufgrund technischer Probleme nicht ihren Kassenprüferbericht vortragen und somit auch keine Entlastung des Kassenwartes beantragen konnten.

Detaillierter Kassenbericht

Verwaltungsjuristen waren zwar der Meinung, man könne dies im kommenden Jahr nachholen, man war aber im Vorstand der Meinung, dass das Vereinsjahr 2018 auch finanztechnisch sauber beendet werden solle. Kassenwart Andreas Born gab zunächst einen detaillierten Kassenbericht. So wurden beispielsweise bei der Nikolausfahrt im Dezember 2018, wenn die Kindergärten und das Sozialheim Geld- und Sachspenden erhalten, rund 2500 Euro ausgegeben.

Der Hilfstransport nach Mohács schlug mit Ausgaben von 1230 Euro zu Buche, gespendet wurden vom Freundeskreis insgesamt 1100 Euro, an Portoausgaben wurden 324,48 Euro ausgegeben, für Bürobedarf wurden 358,68 Euro benötigt, Versicherungen und Steuer schlugen mit 251,68 Euro zu Buche. Die Ausgaben für den Flyer zum Jahresprogramm betrugen 263,56 Euro. An Mitgliedsbeiträgen kamen 2670 Euro zusammen, an Spenden 3020,52 Euro, auf dem Reisekonto wurde in Einnahmen und Ausgaben eine Summe von 37 066 Euro bewegt.

Die beiden Kassenprüfer Kurt Manich und Bernhard Wahlig haben die Kasse geprüft. Den Kassenbericht gab bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung Kurt Manich. Alle Geschäftsvorfälle seien vollständig und richtig erfasst, die Aufzeichnungen seien problemlos nachvollziehbar gewesen. Der Kassenprüfer attestierte dem Kassenwart eine sorgfältige Arbeit. Die Entlastung war danach reine Formsache und wurde einstimmig erteilt.

Danach ehrten der erste und zweite Vorsitzende Franz Müller und Reinhard Grohrock für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Freundkreis Reinhard Bauß.

Müller sagte in seiner Laudatio, Bauß sei in Bensheim vielfach ehrenamtlich engagiert und nannte exemplarisch den Verein „Freunde des Parktheaters“. Hier sei er Schatzmeister, ebenso bei den Kiwanis International.

Im Golf-Club Bensheim ist er Senior Captain. Weiter sei er Vorsitzender des Ältestenrates der TSV Auerbach. Müller wörtlich: „Ich wäre froh, Dr. Bauß bei uns im Vorstand zu haben. Da er aber auch noch ein wenig Freizeit haben möchte, sind wir schon zufrieden, einen solchen Hochkaräter als Mitglied zu haben.“ Als äußeres Zeichen des Dankes gab es eine Ehrenurkunde und Mohácser Wein.

Aktuell 218 Mitglieder

Weiter konnte der Vorstand das 200. Mitglied im Freundeskreis begrüßen. Es ist dies Siegfried Hess, der zwar schon seit längerer Zeit im Verein mitarbeitet und sich engagiert, Mitglied wurde er allerdings erst im November des vergangenen Jahres. Der Vorsitzende erwähnte das große Engagement Siegfried Hess’, beispielsweise beim Auf- und Abbau des Mohács-Standes, beim Beladen der großen Lkw, wenn die Hilfstransporte nach Mohács fahren. Als kleines Präsent gab es auch für Siegfried Hess ein Weinpräsent, verbunden mit einer Urkunde.

Müller sagte weiter, im vergangenen Jahr hätten durch Tod oder aus Altersgründen zwei Mitglieder den Verein verlassen. Neu gewonnen werden konnten im Jahr 2018 22 Mitglieder. Zum Jahresende lag die Mitgliederzahl bei 214. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Mitte April) gehören 218 Mitglieder dem deutsch-ungarischen Freundeskreis Bensheim- Mohács an. mül

