Mohács-Freunde blicken auf ereignisreiches Jahr zurück

Bensheim.Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 blickte der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim – Mohács bei seiner Jahreshauptversammlung zurück. Das abgelaufene Vereinsjahr sei gekennzeichnet gewesen von zahlreichen Aktivitäten auch im 31. Jahr des Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Bensheim und Mohács, so der Freundeskreis-Vorsitzende Franz Müller in seiner Begrüßung. Besonders willkommen hieß er dabei den früheren Stadtrat und Kreisbeigeordneten Theo Sartorius sowie die beiden früheren Vorsitzenden Bernhard Wahlig und Valentin Lepold.

In der sehr gut besuchten Versammlung erinnerte Müller in seinem Jahresbericht an besondere Aktivitäten im Vereinsjahr 2018. Vier herausragende Ereignisse seien es neben dem „normalen“ Vereinsgeschehen gewesen, die den Vorstand zwar viel Kraft gekostet, sich aber gelohnt hätten. Müller nannte die Ausrichtung des internationalen Jugendfußballturniers zusammen mit der TSV Auerbach, an dem Mannschaften aus Mohács, Hostinné, Klodzko und Riva sowie Teams aus Auerbach und Einhausen teilgenommen haben.

Kunst kennt keine Behinderung

Ein zweiter Höhepunkt sei im vergangenen Jahr, zusammen mit der Behindertenhilfe Bergstraße, die Ausrichtung und Organisation einer Kunstausstellung im November 2018 in der Geschwister-Scholl-Schule gewesen, bei der Bilder behinderter junger Künstler aus dem Sozial- und Behindertenheim Pandy Kalman in Mohács und der Behindertenwerkstatt Auerbach gezeigt wurden. Der Erfolg der Ausstellung, die unter dem Motto „Kunst kennt keine Behinderung“ lief, sei so groß gewesen, dass die Stadt Mohács bat, die Ausstellung in diesem Jahr auch in Bensheims ungarischer Partnerstadt zeigen zu können. Das wird am 20. August dieses Jahres im Mohácser Rathaus, im Rahmen des ungarischen Nationalfeiertags, geschehen.

Ein dritter Höhepunkt für den Freundeskreis war, dass am Bensheimer Mohács-Platz, am Rinnentor, die Bensheimer und die Mohácser Stadtfahnen gehisst werden konnten, sozusagen als Blickfang für dieses Kleinod. Und schließlich sei der Freundeskreis einer ehrenvollen Verpflichtung nachgekommen und habe den Bensheimer Ehrenbürgermeister und Architekten der Städtepartnerschaften, Georg Stolle, im August 2018 zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein Höhepunkt 2018 war auch die achttägige Fahrt nach Ungarn mit Besuchen in Eger, in der Puszta, in Baja und natürlich in Mohács. Zwei Tagesfahrten führten nach Neckarsteinach und nach Miltenberg. Zu den gesellschaftlichen Aktivitäten gehörten die Teilnahme am Bürgerfest mit einem ungarischen Stand, das Sommerfest mit Kesselgulasch sowie das schon zur Tradition gewordene Wildschweinessen.

Außerdem seien im vergangenen Jahr zwei Hilfstransporte – der 34. und 35. seit Bestehen der Partnerschaft – mit insgesamt 35 Tonnen Gütern nach Mohács geschickt worden. Bei der Nikolausfahrt wurden drei Kindergärten, das Sozialheim sowie die deutsche Selbstverwaltung beschenkt. Müller erläuterte noch das Jahresprogramm 2019 und nannte den Termin am 19. Oktober, dann wird das 30-jährige Bestehen des Freundeskreises gefeiert.

Im Rahmen der Versammlung wurde Volker Feick nicht nur für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Freundeskreis geehrt, er legte zusammen mit Wilhelm Gerhardt und Eberhard Erb den Grundstein für eine erfolgreiche bis heute anhaltende Zusammenarbeit des Freundeskreises mit Behinderteneinrichtungen in Mohács. Ebenfalls 25 Jahre Mitglied im Freundeskreis ist Dr. Reinhard Bauß.

Aufgrund eines technischen Problems konnten die beiden Kassenprüfer ihren Prüfbericht nicht vortragen. So wurde an diesem Abend der Vorstand von der Versammlung bis auf den Kassenwart entlastet. In einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 3. April wird der Kassenbericht erneut vorgetragen, ebenso der Bericht der beiden Kassenprüfer nachgeholt sowie der Antrag auf Entlastung gestellt. mül

