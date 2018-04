Mohács-Freunde erweitern Vorstand

Anzeige

Da bei der ersten Jahreshauptversammlung Ursula und Willi Plaschke aus familiären Gründen verhindert waren, wurde jetzt die Ehrung anlässlich der 25-jährigen Mitgliedschaft im Freundeskreis nachgeholt.

Ehrung schreibt man mit „E“, „E“ wie Einsatz und Erfolg. Und zu diesem Erfolg des Freundeskreises hätten Ursula und Willi Plaschke mit ihrem Einsatz beigetragen. Als Zeichen des Dankes überreichten der erste und zweite Vorsitzende, Franz Müller und Reinhard Grohrock, Urkunden und Weinpräsente.

Willi Plaschke sei im wahrsten Sinne des Wortes, immer da, wenn es brennt, so der Vorsitzende des Freundeskreises. Ob beim Auf- und Abbau des Mohács-Standes, beim Dienst am Bürgerfest oder wenn es gelte, den großen Transporter zu beladen, wenn wieder ein Hilfstransport auf die Reise nach Mohács geschickt wird: Willi Plaschke sage nie Nein, wenn Hilfe benötigt werde.

Pressewartin Sigi Müller, die im Anschluss an die Ehrungen Details zum Internationalen Jugendfußballturnier mitteilte, fügte ein weiteres Beispiel der überragenden Hilfsbereitschaft Willi Plaschkes an. Er habe sich zusammen mit Jürgen Wollenweber spontan bereiterklärt, beim Jugendturnier für Mittag- und Abendessen zu sorgen.

Das Turnier, zu dem Jugendmannschaften aus den Partnerstädten Hostinné, Klodzko, Mohács und Riva del Garda nach Bensheim kommen, findet – wie berichtet – vom 1. bis 3. Juni statt. Komplettiert werden die Mannschaften mit Bensheimer Teams.

Unter der Federführung von Horst Knop, dem Vorstandsvorsitzenden der TSV Auerbach, sind die Arbeitsgruppen aus den Freundeskreisen dabei, diese Veranstaltung zu organisieren. Schirmherr ist Bürgermeister Rolf Richter. Eröffnet wird das Turnier von Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert.

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab der Vorsitzende die nächsten Termine bekannt.

So treffen sich Mitglieder und Interessenten am Montag, 16. April, 19 Uhr im ungarischen Restaurant „Piroschka“ in Zwingenberg zum Gedankenaustausch. Am Mittwoch, 25 April, 19 Uhr treffen sich Mitglieder des Freundeskreises, (auch Interessenten sind willkommen) zum Schlachtfest in der Weinschänke Götzinger.

Um besser planen zu können, wer daran teilnimmt, ist ein Anruf beim zweiten Vorsitzenden Reinhard Grohrock, Telefon: 06251/3660 notwendig.

Vom 16. bis 23. Mai fliegt der Freundeskreis nach Budapest und fährt dann mit dem Bus nach Eger, in die Puszta und selbstverständlich zum Nepomukfest nach Mohács.

Die Tagesfahrt nach Heidelberg und dann per Schiff nach Neckarsteinach findet am Donnerstag, 19. Juli statt. mül

