Mohács-Freunde in der Stadt der Romantiker

Bensheim.Auf den Spuren von Joseph von Eichendorff und der „Bligger von Steinach“: Wo geht das zusammen? Mitglieder des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács und Gäste fanden bei einer Tagesfahrt den Schlüssel dafür und wurden in Neckarsteinach fündig.

Während die Mohács-Freunde bei strahlendem Sonnenschein gemütlich knapp zwei Stunden von Heidelberg aus auf dem Neckar in Richtung der Vierburgenstadt tuckerten und die Schleusen passierten, hatte es der Dichterfürst 200 Jahre vorher nicht so bequem. Zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder erwanderte Joseph von Eichendorff ab 1807 des Öfteren diese Strecke, und dabei fielen ihm die meisten seiner Gedichte ein. So auch das weltbekannte „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“ das auch Eingang in die Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ fand.

Und so kommt es nicht von ungefähr, dass sich Neckarsteinach mit den Attributen „Stadt der Poesie, des Minnesangs und der Romantiker“ schmückt. Immerhin lebte der Minnesänger Bligger von Steinach bis zu seinem Tod 1209 in Neckarsteinach. Bligger war ein rheinfränkischer Edelherr, dessen Name und der seiner Nachkommen mehrfach am Hofe und in der Begleitung von drei Kaisern – Friedrich I. Barbarossa, Heinrich VI. und Otto IV. – bezeugt. In die Zeit um 1142 fällt auch die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Steinach.