Mohács-Freunde in Miltenberg

Bensheim.Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim – Mohács lädt seine Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, Freunde und Interessierte zu einer Tagesfahrt nach Miltenberg ein. Die Fahrt startet am Freitag, 19. Oktober, um 8 Uhr am Busbahnhof in Bensheim.

Um 10.45 Uhr geht die Reisegruppe in Miltenberg auf ein Schiff und erlebt bei einer Schiffsrundfahrt die Schönheiten der Stadt vom Main aus kennen. Das Mittagessen wird ab 12 Uhr im Gasthaus „Zum Riesen“, dem ältesten Gasthaus Deutschlands, eingenommen. Dort haben schon Kaiser Barbarossa, Kaiserin Maria Theresia, aber auch Theodor Heuss, Heinz Albers, Heinz Rühmann und Elvis Presley getafelt und übernachtet. Um 14 Uhr beginnt eine Erlebnisführung „klassisch“ in der Brauerei Faust.

Die Führung dauert zwei Stunden und enthält eine Bierverkostung. Danach fährt der Omnibus nach Reichelsheim-Gersprenz in den Landgasthof „Zum Reichenberg“. Dort wollen die Mohács-Freunde den Tag bei einem Abendessen gemütlich ausklingen lassen. Der Bus wird gegen 20 Uhr wieder in Bensheim sein.

Interessierte melden sich beim zweiten Vorsitzenden des Freundeskreises, Reinhard Grohrock, Telefon: 06251/3660, an. mül

