Mohács-Freunde küren Busho-Mann

Bensheim.Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács lädt alle Mitglieder und Interessenten am Sonntag, 26. Januar, 11 Uhr, zum Neujahrsempfang ins Dorfgemeinschaftshaus nach Zell ein.

Mit einem Sektempfang und Neujahrsbrezeln will der deutsch-ungarische Freundeskreis auf das neue Jahr anstoßen und auf die Termine in 2020 hinweisen. Es wird auch eine kurze Rückschau auf das abgelaufene Jahr geben. Der Start ins neue Jahrzehnt ist ja bereits mit der traditionellen Neujahrswanderung am 4. Januar geglückt.

Heitere Verse von Ulrich Späh

Im Mittelpunkt des Empfangs steht die Verleihung der Busho-Plakette an den Busho-Mann des Jahres 2020. Diese Auszeichnung wird seit dem Jahr 2016 vergeben und ehrt ein Mitglied, das sich in besonderer Weise für die deutsch-ungarische Freundschaft zwischen Bensheim und Mohács verdient gemacht hat. Die bisherigen Preisträger waren Reinhard Grohrock, Willi Schobel, Franz Hermann und Albert Mehl.

Beim Neujahrsempfang wird der Heppenheimer Rezitator Ulrich Späh heitere Verse vortragen. Zu seinem breitgefächerten Repertoire zählt auch Eugen Roth. Selbstverständlich dürfen Gedichte von Joachim Ringelnatz nicht fehlen, der einst den knurrigen Seemann Kuttel Daddeldu erfunden hat.

Ringelnatz, der eigentlich Hans Gustav Bötticher hieß, war zunächst als Matrose auf allen Weltmeeren zu Hause. Ulrich Späh kann sich besonders gut in die Gedichte, Balladen und Moritaten Ringelnatz’ einfühlen, befuhr er doch selbst als Kapitänleutnant und U-Boot-Kommandant die Weltmeere.

Der studierte Ingenieur hat schon seine Schiffscrew mit seinen Versen erheitert, seit seinem Ruhestand hat er sein Hobby ausgebaut,. Er hat auch Heinz Erhard, Erich Kästner, Christian Morgenstern, und Robert Gernhardt „auf der Pfanne“. Im vergangenen Jahr hatte Späh Auftritte in der Karl-Kübel-Schule und in der Stadtkirche Sankt Georg.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs werden auch Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Bergstraße Einblicke in ihr Können geben. Gäste sind beim Neujahrsempfang des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács willkommen. mül

